[Publicidad]
Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que fue desarticulada una célula delictiva, integrada por personas provenientes de otras entidades federativas, cuyos integrantes presuntamente están relacionados con diversos hechos delictivos que se han registrado en la zona centro de Tamaulipas.
Durante acciones de investigación coordinadas, a través de la Unidad de Operaciones Estratégicas (UOE), se ubicó en Ciudad Victoria a un vehículo relacionado con las indagatorias.
La Fiscalía indicó que esto ocurrió en la colonia Emiliano Zapata, cuando le marcaron el alto al automóvil, los ocupantes descendieron de la unidad y uno de ellos agredió con arma de fuego al personal operativo, por lo que los elementos repelieron la agresión.
Lee también Sismo en Chiapas: Protección Civil reporta daños en inmuebles de 5 municipios; militares mantienen presencia en la zona
Como resultado del enfrentamiento y la intervención policial fueron detenidas cuatro personas y un presunto agresor perdió la vida.
También se aseguraron tres armas largas, nueve cargadores, más de 270 cartuchos, un radio de comunicación, un chaleco balístico, diversa documentación y un teléfono celular.
[Publicidad]
Las personas detenidas, el armamento y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones.
Identifican a exalcalde de Sombrerete como una de las 10 personas asesinadas en Zacatecas; cuerpo presenta signos de violencia
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Chivas vs Toluca EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del Apertura 2026
Estados
Cáncer de próstata continúa al alza en Yucatán; suman 179 casos confirmados al cierre del primer semestre del año
Nación
Fallece Carmen Moreno Toscano, la primera mujer con rango de embajadora eminente; SRE y políticos lamentan su muerte
Universal Deportes
Monterrey vs Santos EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO de la Liga MX
Fútbol
¡Tirarán la casa por la ventana! FIFA promete cierre memorable para la Copa del Mundo
Al día
Sheinbaum vuela a la final de la Copa del Mundo en avión de la Sedena
Fútbol
FIFA reconoce disgusto con pausas de hidratación, analizará su continuación
Espectáculos
“Mi corazón esta devastado” Aylín Mujica despide a su hijo con emotivo mensaje