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Un ejemplar hembra adulto de tortuga Verde (Chelonya Midas) apareció muerta en costas del norte de Veracruz, una región donde miles de reptiles acuden a desovar.
La Fundación Yepez reportó que fue en playas del municipio de Nautla donde se localizó a la tortuga con huevos en su interior.
“Tenemos una mala noticia, acabamos de localizar hermbra adulta, desafortunadamente con todos los huevitos adentro”, explicó el responsable técnico de dicha fundación y ambientalista, Ricardo Yepez.
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En un mensaje en sus redes sociales, explicó que se notificaría del hecho a las autoridades ambientalistas para que investigan las causas.
A la par, hizo un llamado urgente a la comunidad a respetar, así como no molestar, no interferir y no lastimar a estos ejemplares durante su ciclo de anidación.
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A finales de julio, una tortuga macho de dos metros y un peso de casi 300 kilogramos, murió en costas también del municipio de Nautla, aparentemente tras ser impactado por alguna embarcación o lancha rápida en mar abierto.
Se trató de un ejemplar de la tortuga marina Verde (Chelonya Midas).
LL
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