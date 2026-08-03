Un ejemplar hembra adulto de tortuga Verde (Chelonya Midas) apareció muerta en costas del norte de Veracruz, una región donde miles de reptiles acuden a desovar.

La Fundación Yepez reportó que fue en playas del municipio de Nautla donde se localizó a la tortuga con huevos en su interior.

“Tenemos una mala noticia, acabamos de localizar hermbra adulta, desafortunadamente con todos los huevitos adentro”, explicó el responsable técnico de dicha fundación y ambientalista, Ricardo Yepez.

Lee también Rescatan a león africano abandonado en una vivienda de Matamoros; será rehabilitado en un centro especializado

En un mensaje en sus redes sociales, explicó que se notificaría del hecho a las autoridades ambientalistas para que investigan las causas.

A la par, hizo un llamado urgente a la comunidad a respetar, así como no molestar, no interferir y no lastimar a estos ejemplares durante su ciclo de anidación.

[Publicidad]

A finales de julio, una tortuga macho de dos metros y un peso de casi 300 kilogramos, murió en costas también del municipio de Nautla, aparentemente tras ser impactado por alguna embarcación o lancha rápida en mar abierto.

Se trató de un ejemplar de la tortuga marina Verde (Chelonya Midas).

LL