Reynosa, Matamoros.- Un león africano fue rescatado por elementos de Bomberos luego de que lo dejarán abandonado en una vivienda en la colonia México en Matamoros, Tamaulipas.

Gracias a una denuncia anónima, se alertó a las autoridades sobre la presencia del felino, lo que generó una gran movilización también de elementos del Ejército Mexicano.

Al arribar las autoridades, encontraron al animal en una jaula y cubierto con una sábana por lo que de inmediato se acordonó el área para evitar el ingreso de ciudadanos o en el peor de los escenarios, que el felino pudiese escapar.

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Hasta este momento, se desconoce cómo llegó el león hasta esta colonia o quienes habitaban la vivienda donde se le encontró.

Alberto Simone Garcia, Secretario de Medio Ambiente en Matamoros, dio a conocer que el animal sería puesto en una nueva jaula para evitar escapara dado que no sabían las condiciones del espacio donde lo tenían refugiado.

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Rescatan a león africano abandonado en una vivienda de Matamoros; será rehabilitado en un centro especializado. Foto: Especial

Resguardan al León

Jesús Elías Ibarra, presidente de Conibio Global, organismo dedicado al cuidado de especies y medio ambiente destacó que el felino no se encuentra en estado de desnutrición, aunque aparentemente lo han mantenido toda su vida en una jaula.

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"Es una jaula de dos metros por 1 y medio, empotrados una jaula de transporte allegar en donde está y una vez que entre, lo vamos a trasladar al Centro de Rescate Ecopark".

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Dijo que no quisieron dormir al león y darle la oportunidad de entrar por cuenta propia a la jaula de traslado debido a que se darlo, podría ser peligroso pues desconocen cuántos días tiene sin comer.

Manifestó que al llegar a Ecopark en el municipio de Rio Bravo donde será valorado medicamente, se le alimentará y rehabilitará para que tenga una mejor calidad de vida.

En este operativo de rescate participan la Fiscalía General de la República, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Marina, Defensa y Guardia Nacional, así como Protección Civil y Bomberos y el Departamento de Medio Ambiente de Matamoros.

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