La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía y cielo despejado con aumento de nublados por la tarde de este miércoles 5 de agosto.

Se prevén chubascos y lluvias fuertes que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El pronóstico de lluvias fuertes se prevé en el poniente, sur, centro y oriente de la CDMX, entre las 14:00 y las 21:00 horas.

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Se esperan vientos de componente este de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 km/h.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 27° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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Después del mediodía se prevé ambiente caluroso, cielo despejado con aumento de nublados por la tarde, chubascos y #lluvias fuertes que pueden estar acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡Temperatura máxima: 27… pic.twitter.com/GZannJxmaA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 5, 2026

mahc/LL