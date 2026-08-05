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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía y cielo despejado con aumento de nublados por la tarde de este miércoles 5 de agosto.
Se prevén chubascos y lluvias fuertes que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
El pronóstico de lluvias fuertes se prevé en el poniente, sur, centro y oriente de la CDMX, entre las 14:00 y las 21:00 horas.
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Se esperan vientos de componente este de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 km/h.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 27° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
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mahc/LL
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