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El gigante estadounidense del entretenimiento Disney anunció el miércoles un acuerdo con TikTok para autorizar el uso de fragmentos de sus películas y series en los videos cortos publicados en la plataforma asiática.
"TikTok ofrecerá a sus creadores acceso a recursos relacionados con cientos de películas y series del inmenso catálogo de franquicias emblemáticas y propiedades intelectuales apreciadas de Disney", indicó Disney en un comunicado, citando en particular los universos de las películas de Pixar, Marvel o "Star Wars".
El acuerdo será lanzado en fase piloto en Estados Unidos en los próximos meses, antes de ampliarse eventualmente a otros países, precisó.
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Los creadores que participen en el programa verán también sus videos difundidos en una nueva sección de la plataforma Disney+.
"Los contenidos creados por los fans desempeñan un papel cada vez más importante en la manera en que el público descubre y se implica (...) en el entretenimiento", agregó el conglomerado estadounidense.
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El grupo anunció además el miércoles un alza del 7% en su facturación trimestral, impulsada por sus parques de diversiones, su oferta de streaming y el éxito en salas de "Toy Story 5", pese a que el beneficio neto se redujo a la mitad en comparación con 2025.
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