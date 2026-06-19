La figura del papá ha cambiado con el tiempo y hoy es cada vez más común verlo involucrado en la crianza y las tareas del hogar, desde cocinar hasta llevar a los niños a la escuela o aprender a peinar a sus hijas. En ese contexto, también es un buen momento para consentirlos, por lo que aquí te dejamos algunas opciones para celebrar el Día del Padre.

La caravana del Rock and Roll

Para esos padres de la vieja escuela, que les gusta el romance, el bolero y bailar pegadito, este es un evento que no se deben perder, ya que cuenta con las actuaciones de grandes artistas como Estela Nuñez, Jorge Muñiz, Manoella Torres, Carlos Cuevas, Rocio Banquells, y la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, lo que permite tener una celebración en familia.

¿Dónde? Auditorio Nacional, 21 de junio 18 hrs.

Entrevista con Jorge Muñiz. Foto: Jorge Emilio Sánchez / EL UNIVERSAL

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Aldea Global

Si se tiene un papá un poco más dinámico, este evento multicultural es el ideal para pasar un día al aire libre, conociendo la gastronomía y la cultura de 48 países que forman parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se llega a esta muestra por la Puerta de los Leones, donde están colocados stands donde cada país expone artículos típicos de su región, comida y hasta música, además podrán ver algunos de los partidos que se están llevando a cabo por el mundial.

¿Dónde? Primera Sección del Bosque de Chapultepec, hasta el 21 de junio, de 10 a 18 hrs.

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Festival taquero. El fin más padre

Díganle a papá que no desayune y se ponga el pantalón más holgado que tenga, porque este es un festival que no se puede perder, ya que reunirá a las mejores taquerías de la Ciudad de México, las cuales ofrecerán desde los tacos más tradicionales, como el de suadero, cabeza y pastor, hasta esos que son la especialidad de la casa, también habrá antojitos mexicanos y música en vivó para hacer más amena esta deliciosa celebración de Día del Padre.

¿Dónde? Plaza del Bolero, Calle Moneda, Tlalpan Centro, desde hoy y hasta el 21 de junio, de 10 a 20 hrs.

. Foto: Unsplash

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Festival grasa y gasolina

Póngase sus chamarras de cuero, sus peinados altos y su mejor actitud para sacar sus mejores pasos al ritmo del rock and roll, en este festival que es una muestra de la cultura rockabilly, en la cual habrá exhibición de autos clásicos y modificados, motocicletas y bicicletas antiguas, presentación de bandas en vivo, concurso de chicas pin up, función de lucha libre, venta de ropa y accesorios vintage y área de comida, un evento que puede disfrutar toda la familia.

¿Dónde? Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, 21 de junio, a partir de las 12 hrs.

Legends: The ultimate football experience

Ahora que el mundial ya está en pleno desarrollo, esta es una buena forma de vivir desde otro punto de vista la fiebre del futbol, ya que esta muestra la historia de los mundiales a través de salas temáticas dedicadas a grandes leyendas de este deporte, además de instalaciones interactivas en las que se reviven jugadas históricas como si estuvieran en el lugar de la acción, además de ver de cerca algunos artículos pertenecientes a leyendas como Pelé.

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¿Dónde? InSpace Polanco, Lago Andromaco 84, colonia Granada, de jueves a domingo en diversos horarios.

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