Chayanne quiere una foto con todos sus hijos, por eso, el cantante lanzó una peculiar dinámica en redes en la que convoca a todos sus "hijos" para que tengan u recuerdo muy especial con él, "su padre".

El cantante de 57 años, es considerado el "padre de toda Latinoamérica" debido a un fenómeno de internet nacido de la nostalgia generacional, impulsado por el hecho de que millones de madres de la región crecieron idolatrándolo como su amor platónico.

Con más de 40 años de trayectoria como solista, el artista puertorriqueño, que sigue cantando con la emoción de un adolescente, continúa enloqueciendo a sus fans en redes, donde ya se hizo costumbre que lo llaman papá y lancen bromas con esa dinámica.

El intérprete de temas como "Salomé" y "Atado a tu amor", convocó a realizar, con un mensaje, fotomontajes con IA (inteligencia artificial).

"Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia", escribió.

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La respuesta no tardó en llegar y el cantante ya cuenta con varias instantáneas junto a sus hijos ficticios, acompañadas de mensajes graciosos y alguno que otro reclamo.

"Desde Ciudad de México, festejando al Mejor Papá". "Aquí tu hija de Ecuador te espera Chayanne, y dices que cuando vuelves papito vuelve, que voy a hacer sin ti Por favor vuelve". "¡Feliz día adelantado!". "Y como tener una foto familiar si estás regando hermanos por todo el mundo y ni atención me prestas".

Chayanne lanza dinámica en redes y "sus hijos" le responden con fotos realizadas con IA.

Chayanne con una de "sus hijas". Cuenta X: @CHAYANNEMUSIC

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