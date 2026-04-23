A pesar de que muchos creían que ya se habían librado, la lluvia cayó en la CDMX y afuera del Auditorio Nacional, el cielo se deshizo justo cuando el público comenzaba a reunirse para el concierto de Chayanne.

Adentro, madres, hijos, parejas y generaciones completas que crecieron con sus canciones se abrían paso para entrar en calor con un reencuentro que llevaba más de seis años esperando.

A las 20:37 horas, Chayanne apareció desde debajo del escenario, emergiendo en un elevador al ritmo de “Bailemos otra vez”. Vestido completamente de negro, con transparencias y brillos, marcó desde el inicio el tono de la noche con sus ya conocidas coreografía precisa, energía intacta y una relación directa con el público.

Sin pausas, sonaron “Salomé” y “Boom Boom”, bajando por las escaleras de un escenario de dos niveles acompañado de sus bailarines. Cada movimiento detonaba gritos. Cuando el elevador lo elevó de nuevo para iniciar “Provócame”, decidió que ya era momento de hablar con sus fans.

“¡Ay! Mi gente bonita. Qué placer tan grande estar aquí en México, lindo y querido. Me encanta esa frase porque es una realidad. Estoy feliz, estoy a gusto, encantado de estar aquí con todos ustedes… más de 6, 7 años que no los veía aquí. ¡Qué increíble! Quiero darles las gracias por venir a compartir conmigo esta noche, todo esto se hace con entusiasmo, con amor, con cariño para ustedes. Así que como siempre digo: esta noche ustedes manden que yo obedezco”.

Durante “Cuidarte el alma”, el cantante se acercó a la primera fila, tocó manos, sostuvo miradas. Durante toda la noche caminó el escenario de extremo a extremo, bajó en varias ocasiones y sostuvo ese diálogo con sus fans quienes en cada momento de cercanía estallaban en euforia.

Chayanne en el Auditorio Nacional. FOTOS: CORTESÍA OCESA: JOSÉ JORGE CARREÓN.

“Este calor humano tan bonito yo no doy nada por hecho. Siempre es como si fuera la primera vez… Tenemos una trayectoria de muchos años juntos y siempre se siente igual, como el inicio. Empecé en el escenario a los 10 años… ya han pasado 35, pero yo me siento bien. Y como los tengo tan cerquita, para mí todos ustedes tienen como 15 añitos”.

“¡Te amo, papá!”

En el siguiente bloque cantó “Yo te amo”, “Tu pirata soy yo” y “Completamente enamorados” sonaron en versión unplugged. Después, la fiesta volvió con “Palo bonito” y “Fiesta en América”.

Pero el momento más íntimo llegó con “Si nos quedara poco tiempo”. Antes de cantarla, Chayanne hizo una pausa para dedicar unas últimas palabras a su público.

“Yo vivo en la hora, hay que vivir el hoy… disfrutar como lo estoy haciendo yo ahora y espero que todos ustedes también. Porque yo me la estoy gozando. Y es muy bonito… vivir el ahora, pero también hacerlo con la gente que queremos: mamá, papá, abuelos, hermanos", dijo.

Y continuó:

"Son momentos que no se borran nunca… están en el corazón. Aunque estemos ocupados, siempre hay que darse ese tiempo… ir a visitar a mamá, a papá, a los abuelos. Dar un abrazo, tomar un café… no hay nada como eso.¿Cuántas mamás hay esta noche? A ustedes les mando un beso con cariño. ¿Y papás? Un abrazo de hermano. ¿Y cuántos hijos somos esta noche?… No hay como la familia”.

Chayanne en el Auditorio Nacional. FOTOS: CORTESÍA OCESA: JOSÉ JORGE CARREÓN.

Los gritos no tardaron: “¡Te amo, papá!”.

La frase, que por años ha acompañado su figura pública en México, tomó forma real en ese instante, lleno de risas y señales de aprobación, la frase se replico por todo el Auditorio.

La recta final fue con los clásico “Humanos a Marte” y “Madre Tierra” mientras el cantante, ya empapado en sudor, se secaba con una cobija con su propia imagen y sonreía ante la escena.

“Son momentos que me llevo en el corazón. Empecé esta gira en agosto del 24, hoy es el show número 121 y es como el primero. Y es gracias a ustedes, cada vez que escuchen una canción mía, donde sea que estén, yo estoy ahí en la puerta cantándoles”.

El primer acorde de “Lo dejaría todo” detonó el mayor estruendo de la noche y el Auditorio cantó completo.

El cierre llegó con el encore, al que él mismo llamó after party. Cambió de vestuario, saco rojo y bailó “Tiempo de vals”, “Bailando bachata” y “Torero”, siendo esta la última que dedicó a todos sus hijos e hijas mexicanos.

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