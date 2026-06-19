A Woody, Buzz Lightyear y Jessie, los juguetes que desde 1995 se convirtieron en la imagen de lo que era la diversión tradicional de los niños, imaginando aventuras, los ha alcanzado el tiempo y las nuevas tecnologías.

En lo que será su nueva aventura cinematográfica, que llega este jueves a salas de cine de México, la tripleta de héroes tendrá que navegar contra las actuales vetas de diversión infantil, sabiendo que quizá será imposible hacerles frente.

Y como seguramente ya tienes tu boleto por estar pendiente de la preventa o porque quieres llegar lo mejor armado a la sala, aquí te damos las claves de lo que debes saber al momento de sentarte en la butaca.

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El enemigo no es niño malévolo que destruye y quema juguetes y tampoco el paso de la adultez de su “dueño” y el olvido. Ahora la némesis cae en una simpática rana que en realidad es Lilypad, una tablet similar a un iPad que representa el avance de la tecnología en la vida de su pequeña Bonnie y que se ha convertido en el foco de atención para ella. Es más rápida, quizá más ligera y puede ser llevada a donde sea. Tom Hanks , quien por 30 años ha dado la voz a Woody , ha dicho que finalmente es el reflejo de lo que sucede en la vida real y pues cada generación vive su propia revolución y se adhiere a ella, dejando en desuso a lo anterior.

una tablet similar a un iPad que representa el avance de la tecnología en la vida de su pequeña y que se ha convertido en el foco de atención para ella. Es más rápida, quizá más ligera y puede ser llevada a donde sea. , quien por 30 años ha dado la voz a , ha dicho que finalmente es el reflejo de lo que sucede en la vida real y pues cada generación vive su propia revolución y se adhiere a ella, dejando en desuso a lo anterior. Es la primera vez que John Lasseter no está metido en el guion de la historia y eso causó cierto nerviosismo entre los fans de la saga. Pero no debe tomarse así, porque en los controles de escritura y dirección quedó el “debutante” Andrew Stanton . Y no se trata de ningún novato, pues aunque es la primera vez que se pone como realizador, realmente fue de los fundadores de la cinta, siendo después escritor en todas las siguientes.

no está metido en el guion de la historia y eso causó cierto nerviosismo entre los fans de la saga. Pero no debe tomarse así, porque en los controles de escritura y dirección quedó el “debutante” . Y no se trata de ningún novato, pues aunque es la primera vez que se pone como realizador, realmente fue de los fundadores de la cinta, siendo después escritor en todas las siguientes. Jessie es también por vez primera el personaje central de la historia. A ella le toca seguir la idea de comprobar si su niña realmente la quiere o no. En ese sentido hay una conexión directa con la segunda película de la saga, donde justo la canción "Cuando alguien me amaba" (que en español interpretó Alessandra Rosaldo ) la mostraba triste por el abandono de quien fue su dueña por mucho tiempo.

es también por vez primera el personaje central de la historia. A ella le toca seguir la idea de comprobar si su niña realmente la quiere o no. En ese sentido hay una conexión directa con la segunda película de la saga, donde justo la canción (que en español interpretó ) la mostraba triste por el abandono de quien fue su dueña por mucho tiempo. Siguiendo con presencia femenina fuerte, hay que decir que Taylor Swift , ganadora de 14 premios GRAMMY , compuso e interpreta la canción original "I Knew It, I Knew You" , estando inspirada en el viaje que Jessie arrancó en 1999. La canción representa igualmente el retorno de Swift a sus raíces country.

, ganadora de 14 premios , compuso e interpreta la canción original , estando inspirada en el viaje que Jessie arrancó en 1999. La canción representa igualmente el retorno de Swift a sus raíces country. ¿Muchos astronautas? Bueno ahora se verá a decenas de pequeños Buzz Lightyear y que son convocados por quien tú ya sabes. Si en la primera cinta Buzz se creía único y que realmente era un guardián de la galaxia, ahora se le ve como alguien que entiende que él no es importante, sino el grupo y siempre, guste o no, se necesita ayuda.

y que son convocados por quien tú ya sabes. Si en la primera cinta Buzz se creía único y que realmente era un guardián de la galaxia, ahora se le ve como alguien que entiende que él no es importante, sino el grupo y siempre, guste o no, se necesita ayuda. Woody será otro personaje “golpeado” por el tiempo. Ya luce una calvicie en la parte alta de su cabeza. Los responsables de la dirección comentaron en su momento que inicialmente pensaron que fuera decoloración por el sol, pero luego decidieron que fuera una práctica por el uso de los niños, pues a Woody ya no le interesa ser de un sólo pequeño.

será otro personaje “golpeado” por el tiempo. Ya luce una calvicie en la parte alta de su cabeza. Los responsables de la dirección comentaron en su momento que inicialmente pensaron que fuera decoloración por el sol, pero luego decidieron que fuera una práctica por el uso de los niños, pues a Woody ya no le interesa ser de un sólo pequeño. ¿Las voces en español? No sufren modificaciones y por el contrario, se enriquecen con otras más. Arturo Mercado Jr. es Woody; José Luiz Orozco, Buzz Lightyear; Irán Castillo, Jessie. A ellos se suma Belinda, en el papel de la villana; la española Penélope Cruz es la triste Flamenco y Bad Bunny como la pizza.

La tableta Lilypad será la nueva villana de la película. Foto: Disney Pixar y AP

Las críticas han sido mayoritariamente positivas. Mientras "The Telegraph" valora que la cinta se preocupa por el futuro de los niños; "The Independent" menciona que la historia se siente desgastada; "Rolling Stone" aplaude que es una advertencia sobre el dominio que la tecnología está teniendo en la vida de todos y "Little White Lies" menciona que el primer acto puede ser disperso, para luego tomar una fuerza impresionante.

valora que la cinta se preocupa por el futuro de los niños; menciona que la historia se siente desgastada; aplaude que es una advertencia sobre el dominio que la tecnología está teniendo en la vida de todos y menciona que el primer acto puede ser disperso, para luego tomar una fuerza impresionante. Negocio redondo. Porque en conjunto las primeras cuatro cintas han contabilizado una recaudación de más de 4 mil millones de dólares , contra los 900 millones gastados en ella. Eso quiere decir que por cada billete gastado en ellas, han recibido cerca de cinco. Hasta ahora la más exitosa en dinero ha sido la anterior, con casi mil 100 millones de dólares obtenidos, contra los 200 millones gastados en ella. La misma se coloca en el sitio 44 de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

, contra los gastados en ella. Eso quiere decir que por cada billete gastado en ellas, han recibido cerca de cinco. Hasta ahora la más exitosa en dinero ha sido la anterior, con casi obtenidos, contra los gastados en ella. La misma se coloca en el sitio 44 de las de todos los tiempos. Se espera que el lanzamiento ocupe mínimo 4 mil pantallas; es decir, poco más de la mitad de espacios exhibidores en México. Buscará ser la película más vista del año, trono que por ahora pertenece a "Super Mario Galaxy", con 15 millones de boletos vendidos.

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