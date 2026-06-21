La música del cine mexicano, de la cual en varios casos no existen las partituras, está siendo recuperada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para conformar una suite que se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Daniel Hidalgo, presidente de la Academia, informa que se trata de una de las varias actividades que se están haciendo para conmemorar los 80 años de la institución, que anualmente otorga el premio Ariel a lo mejor del cine nacional.

Recuerda que en varios casos las partituras no existen, ya sea por no conservarse o haberse perdido, por lo que mientras los compositores vivos harán sus propios arreglos; Enrique Chapela será el encargado de oír y reproducir las más antiguas.

“Estamos haciendo una investigación con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) porque se tiene que hacer todo con cuidado. Una transcripción no funciona porque son cinco segundos en un lado (escena de película), 10 allá, cinco acá, entonces hay que trabajar mucho. Ya Morelia nos dijo que sí (el concierto, en octubre), pero todavía no sabemos qué día sería”, comenta.

Hidalgo ya tenía esta idea desde hace al menos una década, pero por cuestiones económicas no se había concretado. Él mismo es un compositor que ha colaborado en las películas Amores perros y Cuidado con lo que deseas, así como la serie El apóstol.

La suite, en la que se juntarían distintos temas de películas de las que se reserva los títulos, es una forma musical armónica compuesta por una serie de movimientos o piezas breves.

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La Academia cumple 80 años en julio y luego en mayo de 2027, también 80 años de la entrega del primer Ariel. Lo primero confirmado es este concierto de la música de películas.

“También se tiene pensado un libro sobre el color y hay otras cositas, lo que nos está costando un poco de trabajo son los recursos porque hay Mundial de futbol en el país y la gran mayoría de marcas tienen el dinero ahí, pero esperamos que se pueda hacer todo en estos 10 meses”, explica.

En billete de lotería

El jueves pasado la Lotería Nacional y la AMACC presentaron un boleto conmemorativo por el 80 aniversario y cuyo sorteo se realizará el próximo 7 de julio.

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Al acto protocolario asistieron Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional e Hidalgo, así como los actores Dolores Heredia, Juan Manuel Bernal y Mónica del Carmen, el realizador Jorge Michel Grau, la productora Erika Ávila y Cristian Calónico, director de los Estudios Churubusco.

“Estar presente en un billete de lotería es una conmemoración extraordinaria”, considera Hidalgo.

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