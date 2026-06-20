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Los fans de Oliver Tree se dieron cita en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, para rendir homenaje al cantante, quien falleció el 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo en Brasil junto al streamer Gaspi y parte de su equipo de trabajo.
Desde poco antes de las 15:00 horas de este sábado, cientos de personas llegaron al lugar con playeras, volantes, stickers y pancartas para recordar al creador de “Life Goes On” en un encuentro que congregó a más de 300 asistentes.
En el sitio se colocó una manta para que los fans pudieran dejar mensajes de despedida o agradecimiento al cantante estadounidense, quien murió a los 32 años de edad, mientras de fondo se escuchaban algunos de sus mayores éxitos.
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Uno de los asistentes fue Tonatiuh, quien comenzó a seguir el trabajo de Oliver desde 2019 y tuvo la oportunidad de escucharlo en vivo el pasado 30 de mayo, cuando se presentó en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.
“Estuvo bastante bien, muy divertido, gratificante, realmente sí me pegó, es un artista que sigo hace unos cuantos años y con el cual he conectado en varias de sus canciones y poderlo ver en vivo fue algo que fue un momento bastante agradable y días después ver que falleció me hizo sentir muy reflexivo sobre la vida, su carrera, lo que uno deja cuando parte del mundo”, cuenta a EL UNIVERSAL.
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Otro fan que también acudió tanto al concierto fue Rafael, quien sigue a Tree desde 2018 y decidió regalar stickers a quienes, como él, están viviendo la pérdida de su ídolo.
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“En el concierto me la pasé increíble, nunca pensé verlo, no esperaba que estuviera tan bueno su concierto, me gustó demasiado y con la noticia me sentí devastado de haberlo visto recientemente y que falleciera de un momento a otro”, dice.
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Ambos coinciden en que Oliver Tree fue un parteaguas importante en sus vidas, pues consideran que su música les enseñó el camino de la aceptación, por lo que ven como un gran gesto la reunión de tantas personas para darle una despedida simbólica al artista y comediante.
“Se siente muy bien porque en mi caso no tengo amigos o familia que sean fans, entonces estar aquí con tanta gente que sí es fanática es bonito, poder compartir y despedir al artista”, agregó Tonatiuh.
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