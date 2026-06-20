Porque cree que aún hay muchas cosas que contar, Juan Carlos Rulfo espera hacer tres nuevos episodios que completarían la serie sobre su padre, "Cien años con Juan Rulfo".

La producción original que llegó inicialmente a Primer Video en 2022, está conformada por siete episodios en donde se abordan varios temas como el hombre literario, el cine y la antropología.

Juan Carlos, también director de los documentales “En el hoyo” y “Los que se quedan”, decidió hace unos meses bajar la serie de dicha plataforma, porque Netflix se interesó en el último capítulo, donde ahora está disponible.

Lee también Diana Bracho cuestiona los prejuicios sobre la vejez en nueva película: “Se piensa que a esa edad es el fin de la pasión”

“Me ayudó la coyuntura de ´Pedro Páramo´(película dirigida por Rodrigo Prieto) y ahora ando peleando puertas para ver dónde meterla de nuevo. Voy a volver a trabajarla (la serie) y hacerla de diez episodios, para que en un futuro, unos tres años, sacarlo completito”, comenta el cineasta.

Su papá es uno de los escritores más reconocidos de la literatura latinoamericana, siendo autor de “El llano en llamas”. Su historia sobre “Pedro Páramo” ha sido llevada en tres ocasiones al mundo del cine.

[Publicidad]

Lee también Del Covid a la distopía, el filme sobre una pandemia eterna

Actualmente Juan Carlos tendrá el estreno de “Binizza, los seres de las nubes”, un documental que inició como una historia sobre el artista Francisco Toledo y que se fue modificando para mostrar al Istmo de Tehuantepec y la fuerza, fragilidad y resistencia de una tierra llena de vida y arte.

Es una película que está hablado principalmente en zapoteco y en ella aparecen Lucas Avendaño, artista muxhe; Rosti, rapero asesinado poco después de la filmación e Irma Pineda, defensora de la lengua, para contar lo que llama una fábula.

[Publicidad]

“Primero era un homenaje a Toledo y eso implicaba una cosa cuidadosa a la familia, pero se fue interrumpiendo por la pandemia primero y cosas así y entonces se fue moviendo a otro lugar”, apunta el egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica.

Lee también

Con Agua

En paralelo está trabajando otro largo documental sobre el agua en la Ciudad de México y sus alrededores, centrándose en el pueblo de San Pablo Tlazalpan.

[Publicidad]

“El problema del agua tiene que ver con que construyen sobre la tierra y entonces no hay espacios para la filtración del agua, se sigue construyendo sin pensar en el futuro ".

“Llovió tremendo el año pasado, pero veníamos de una sequía brutal, entonces el documental se abrió” comenta.

Califica a la historia como una sobre territorio, pues primero los aún campesinos intentan salvar su tierra de grupos delictivos, al tiempo que se van destruyendo ríos y barrancas en aras del crecimiento urbano.

[Publicidad]

“Luego estos campesinos trabajan duro para mandar a sus hijos a estudiar afuera, pero cuando estos regresan, ya no quieren saber nada del campo. El problema del agua tiene que ver con que construyen sobre la tierra y entonces no hay espacios para la filtración del agua, se sigue construyendo sin pensar en el futuro”, adelanta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc