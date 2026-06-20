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En medio de su paso por Nueva York como parte de la promoción de LUX, Rosalía fue captada caminando de la mano de la modelo Loli Bahía durante un paseo por las calles del barrio SoHo.
La imagen, difundida por medios internacionales y redes sociales, llega semanas después de que ambas coincidieran en distintos eventos de la industria y viajes, lo que ha despertado comentarios entre seguidores sobre la cercanía que mantienen.
Aunque ninguna de las dos ha confirmado o dado detalles al respecto, la atención se centra en la modelo francesa-española.
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Ambas ya habían desatado las especulaciones a finales de 2025, ya que despidieron el año en la playa de Ipanema, en Brasil, junto a un grupo de amigos.
¿Quién es Loli Bahía?
Loli Bahía es una modelo hispanofrancesa que ha destacado en la industria de la moda internacional por su presencia en pasarelas de marcas como Chanel, Saint Laurent y Celine.
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Debutó en 2020 tras ganar el concurso de moda Egeri Tours, momento en el que comenzó su carrera con la agencia Women. Ese mismo año desfiló para Louis Vuitton en la colección otoño-invierno 2020-2021 bajo la dirección de Nicolas Ghesquière, quien posteriormente la integró a campañas de la firma.
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Además de su trayectoria en la moda, también ha incursionado en la actuación y participó el proyecto Jeanne du Barry, donde compartió créditos con Johnny Depp.
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De acuerdo con reportes de Vogue España, Bahía también tiene formación musical, ya que estudió en el Conservatorio de Lyon en Francia.
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