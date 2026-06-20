Tras la muerte de la actriz Daveigh Chase esta semana, reconocida por su papel protagónico en la película de terror “El aro”, su madre rompió el silencio y expresó su dolor por la pérdida.

“Estaba devastada. Sentía como si algo dentro de mí me estuviera asfixiando”, expresó Cathy Chase en una reciente entrevista con el Daily Mail.

Cathy señaló que, al ver el nombre de su hija en los medios luego de que TMZ reportara su fallecimiento a causa de meningitis, una inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, y una infección en la sangre, pensó en un inicio que se trataba de información falsa, aunque con el paso de las horas supo que era real.

“Salí al patio trasero y grité: ‘¡No, no, no, no!’. Tengo mucho dolor, pero espero que su alma me haya escuchado”, dijo.

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Cathy y Daveigh no habían tenido contacto desde 2019 y, desde entonces, la madre había intentado localizarla, incluso revisaba en el sistema del médico forense del condado de Los Ángeles, donde reside, para saber si aparecía el nombre de la actriz.

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Finalmente, Cathy pudo despedirse de su hija el jueves en un hospital de la ciudad. “Fue una experiencia preciosa y me siento afortunada de haber podido compartirla con ella”, afirmó.

¿Por qué Daveigh Chase y su madre se distanciaron?

De acuerdo con Cathy, en 2016 su hija, quien también participó como voz en “Lilo & Stitch”, sufrió un accidente de motocicleta que la llevó a consumir analgésicos. Posteriormente, comenzó a buscar drogas y a salir de fiesta con “gente equivocada”.

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La madre aseguró que, aunque circularon versiones de que la había echado de casa, en realidad Daveigh buscaba libertad, pero terminó envuelta en el consumo de sustancias.

La actriz también enfrentó problemas legales en 2019 por un presunto robo. Cathy recuerda que, en ese periodo, la vio desorientada. “A mi hija nunca le diagnosticaron un problema de salud mental, aparte del trastorno de estrés postraumático. Pero las drogas se apoderaron de ella”, dijo.

Aunque en ese momento acordaron volver a verse cuando la actriz saliera de la cárcel, esto nunca ocurrió y perdió nuevamente el contacto.

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“Como madre, no te rindes con tu hijo. Tenía la esperanza de que volviera a casa”, expresó.

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Exmánager de Daveigh Chase asegura que vivía en la miseria

John Ryan, exmánager de la actriz, declaró en entrevista que Chase se habría ido de su casa hace aproximadamente año y medio.

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A finales de 2025, le llegó un video en el que presuntamente se le veía viviendo en la calle y en condiciones precarias. Aunque logró contactarla para ofrecerle ayuda, ella desapareció nuevamente.

Durante ese periodo incluso se consideró internarla en un centro de rehabilitación en Costa Rica. “Estábamos tan cerca de encontrarla. Daveigh era la luz más dulce y brillante de Hollywood. No puedo creer que esto sea real. Su legado y su trabajo perdurarán para siempre”, declaró.

Ryan también se refirió al supuesto novio de la actriz, quien reportó el fallecimiento. Sin embargo, afirmó que no conocían a Roy Hernández y se deslindaron de la colecta que él habría realizado en su nombre.

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