Diego Olivera quisiera ahorrarle muchos tropiezos a su hija, pero sabe que Victoria tiene retos dignos de su época. Como padre, ha aprendido que puede acompañarla, aunque no siempre tendrá todas las respuestas.

Julio Bracho creció rodeado de cine, escenarios y un apellido, pero al mirar a sus hijos prefiere que esa herencia no sea una obligación. Valentina ya estudia cine y Jorge todavía busca qué le apasiona; él sólo espera que elijan algo que los haga felices.

En el caso de Pablo Perroni, encontró en María el “amor total”. La ha visto subirse al escenario desde niña y abrirse paso con su propio talento; por eso, cuando alguien lo llama el “papá de María Perroni Garza”, lejos de incomodarle, se le ilumina la cara.

Julio creció cerca del talento de Diana Bracho y del cine; hoy quiere que Valentina y Jorge elijan sin cargar con el apellido. Foto: Cortesía Julio Bracho

Y Maluma puede ser una figura internacional para todo el planeta, pero para Paris es simplemente su papá. Esa tierna mirada lo llevó a hacer una pausa, revisar el ritmo que llevaba y preguntarse qué parte de sí mismo había dejado atrás al buscar el éxito.

Cada uno coincide, en entrevistas con EL UNIVERSAL, en que imaginó a su manera lo que sería ser papá, pero que fueron sus hijos los que les cambiaron la ruta, les enseñaron a escuchar, a hacerse a un lado de vez en cuando y a confiar, aunque verlos crecer dé un poco de miedo.

Enseñanza mutua

Victoria, hija de Diego Olivera y Mónica Ayos, decidió seguir los pasos de su padre dentro de la actuación. Pero eso puso al actor argentino en un lugar doble: el del papá que quiere protegerla y el del actor que conoce las exigencias del oficio.

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Para millones es Maluma, pero para Paris es su papá; esa ternura lo hizo bajar el ritmo y recordar la importancia de su hogar y raíz. Foto: Instagram

“Es una sensación hermosa poder hablar de los mismos temas que tienen que ver con la actuación”, reconoce Diego.

A los 58 años, acepta que la experiencia no alcanza para resolverle el camino a su hija. Puede aconsejarla y compartirle lo que sabe, pero hay aprendizajes que sólo llegan cuando se viven.

“Hay muchísimas cosas que por más que yo se las quiera explicar con palabras, si no las vive o no las atraviesa, no las va a aprender”, señala el actor.

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Entrevista al actor argentino Diego Olivera y a su hija Victoria Olivera. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Victoria acepta que admira que los papás carguen problemas en silencio para verse fuertes, pero cree que esa fortaleza puede convivir bien con la confianza, algo que ambos han construido ahora que ella tiene 21 años.

“También es bueno que nos digan lo que sienten, no para ver su parte vulnerable, sino para saber que nos tienen confianza”, dice.

En la familia Bracho, hay todo un legado sobre sus hombros. Julio Bracho es sobrino de Diana Bracho y nieto del cineasta Julio Bracho. Pero el actor considera que sus hijos Valentina y Jorge pueden elegir su propia ruta.

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“Si alguno de los dos decide dedicarse a esta profesión me encantaría porque es una carrera maravillosa, pero lo más importante es que encuentren aquello que los haga felices”, comenta.

Pablo Perroni siempre quiso ser papá. Cuando nació María, su hija con Mariana Garza, encontró una felicidad que describe como amor total. María está por cumplir 18 años, se subió al escenario desde los dos y desde los cinco trabaja profesionalmente.

“Mi hija es un alma vieja, quien la conoce lo puede decir, tiene una misión muy clara, una maestra de vida”, dice.

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Pablo y Mariana han estado cerca para acompañarla y protegerla, pero insiste en que las oportunidades que ha tenido María se las ganó ella. Por eso le emociona que lo ubiquen también como el papá de María Perroni Garza.

Maluma se convirtió en papá en 2024, cuando nació Paris, su hija con Susana Gómez, y ahora espera a su segundo bebé. Durante años, cuenta, persiguió una expansión internacional alejándose de su cultura, sus padres, su comida, su acento y su tierra.

Para él, ser papá significó una revelación: saberse un hombre de raíces más allá del estrellato.

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“Todos en algún momento de la vida tenemos un punto de inflexión, cuando decidimos cambiar el estilo de vida y hacer una pausa. Eso sucedió específicamente cuando nació Paris”, reconoce el colombiano.

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