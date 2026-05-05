La marca china TECNO refuerza su presencia en la gama media en México con el lanzamiento del POVA Curve 2 5G, un dispositivo que busca diferenciarse a través de un elemento clave: la batería.

Con una capacidad de 8,000 mAh, el equipo promete hasta dos días de uso continuo, una cifra poco habitual incluso en su segmento. En Tech Bit ya lo probamos por algunas semanas y nos dimos cuenta que la propuesta apunta directamente a usuarios que consumen contenido de forma intensiva y que priorizan la autonomía por encima de otros apartados.

POVA Curve 2 5G: un celular con potente batería y súper delgado. Imagen: Paloma Vega

Leer también: ¿Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp?

Pantalla y diseño: lo más atractivo del dispositivo

El POVA Curve 2 5G destaca por integrar una pantalla AMOLED curva de 144 Hz, una característica que suele reservarse para gamas más altas.

Esto se traduce en una experiencia visual fluida y con alto nivel de brillo para zonas soleadas. También la pantalla está pensada para consumir contenido de redes sociales y gaming casual o incluso videos de streaming.

A nivel diseño, el dispositivo apuesta por líneas futuristas que llaman bastante la atención y un perfil delgado que permite que el dispositivo lo traigas contigo sin que sea algo ostentoso o molesto.

Este equilibrio entre estética y funcionalidad es uno de sus principales diferenciadores frente a otros modelos de precio similar.

La autonomía que todos queremos en equipos

Más que competir en todos los frentes, TECNO apuesta por especializar su propuesta. El POVA Curve 2 5G no busca ser el más potente ni el mejor en fotografía, sino convertirse en una opción confiable para quienes priorizan duración de batería y consumo de contenido.

Como ya mencionamos en un principio su batería es de 8,000 mAh que nos rindió casi los dos días de autonomía en un uso cotidiano sin ser tan intensivo. Su potencia en batería contrasta bastante bien con su delgadez pues a simple vista no piensas que un celular con estas características físicas pueda portar algo tan potente por dentro.

POVA Curve 2 5G: un celular con potente batería y súper delgado. Imagen: Paloma Vega

Vale la pena destacar que el POVA Curve 2 5G también cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7100 5G y hay modelos de 8GB y 16GB (virtual) de RAM y 256 GB de almacenamiento; estas características complementan muy bien al equipo.

Cámaras con resultados adecuados

Otra de las características destacables del equipo es el sistema fotográfico. Con una cámara principal de 50 megapíxeles y sensores secundarios limitados, el rendimiento es adecuado en condiciones de buena luz.

Aunque, debemos admitir que en la fotografía nocturna no es uno de sus grandes fuertes ya que al obtener fotografías de noche puedes ver la aparición de "grano" o ruido y una ligera pérdida de textura en los objetos.

Sin embargo, el procesamiento con inteligencia artificial es destacable en el equipo. Algunos de sus puntos fuertes son:

Borrador IA: Permite eliminar personas u objetos no deseados de tus fotos de forma nativa.

Permite eliminar personas u objetos no deseados de tus fotos de forma nativa. Mejora de retratos: El suavizado de piel y la detección de bordes logra un desenfoque de fondo más natural.

El suavizado de piel y la detección de bordes logra un desenfoque de fondo más natural. IA en video: Cuenta con cancelación de ruido ambiental por IA, lo que mejora mucho la calidad del audio si grabas en zonas con mucho ruido.

Precio y disponibilidad en México

El POVA Curve 2 5G llega al país con un precio aproximado de 5,999 pesos, posicionándose como una alternativa accesible dentro de la gama media.

Su estrategia es clara: ofrecer características llamativas como batería de gran capacidad, súper delgado y pantalla avanzada, incluso si eso implica recortes en otros apartados.

Leer también: “Cada estudiante puede aprender matemáticas a su ritmo”: Julioprofe

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters



