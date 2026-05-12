La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) trabajan para brindar seguridad a pobladores de Chilapa, Guerrero, que denunciaron que alrededor de mil personas han sido desplazadas por ataques del grupo criminal Los Ardillos.

“Lo mencionó hoy el secretario de Seguridad y junto con la Secretaría de Gobernación estamos trabajando ahí para poder proteger a la población”, dijo la Mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Explicó que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en la región y se establecerá contacto con las comunidades desplazadas para protegerlas y ayudarlas a retornar a sus comunidades de origen.

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“Primero hay que entrar en contacto con ellos [los pobladores], ver lo qué está ocurriendo, ver en qué lugares, y con la presencia de la Guardia Nacional y, al mismo tiempo, con la atención a estas familias desplazadas, pues ayudar a que puedan regresar a su lugar de origen y mientras tanto darles protección”, expuso Sheinbaum.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dijo que mantienen “presencia institucional y diálogo permanente con autoridades comunitarias en la región de la Montaña Baja de nuestra entidad, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y la tranquilidad de las familias.

“En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y organismos de derechos humanos continuamos atendiendo de manera integral los hechos registrados en esta zona, privilegiando siempre el diálogo, la legalidad y la protección de las y los ciudadanos”, expuso en una publicación en redes sociales en la que no mencionó a Chilapa.

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El sábado, habitantes de Chilapa exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado que les brinden apoyo ante los ataques de Los Ardillos contra sus comunidades, quienes, afirmaron, han lanzado explosivos con drones.

En su mensaje, los pobladores advirtieron que si son asesinados o desaparecidos por Los Ardillos, la responsabilidad total recaerá en los gobiernos federal y estatal, pues no han acudido para protegerlos.

“Tememos por nuestras vidas. Nos están desplazando”, expusieron.