La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO) celebra hoy sus elecciones para elegir al nuevo Rector de esta casa de estudios. Los comicios se celebran en cada una de las facultades e institutos, con la instalación de centros de votación.

En algunos edificios se registran largas filas de estudiantes, como la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ubicada en el centro de la capital del estado, para emitir su sufragio.

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Los candidatos registrados que contienden por el cargo son Alexander Pérez Carrera, Enrique Martínez Martínez, Ignacio Víctor Robles Díaz, Farid Acevedo López y Rolando del Puerto Núñez; este último, quien declinó continuar en la contienda.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

De acuerdo con la comisión electoral para estas elecciones es de aproximadamente 30 mil votantes que incluye a estudiantes, catedráticos y personal administrativo y operativo.

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Las elecciones en la UABJO se realizan después de 10 años, tras un periodo prolongado en el cargo del actual rector Cristian Eder Carreño López.

Este proceso electoral ha sido cuestionado por candidatos y actores políticos por la presunta violación a la autonomía universitaria del gobierno del estado a través de la postulación de Farid Acevedo a la Rectoría de la UABJO, ex secretario de Finanzas.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

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