La directora de la Facultad de Medicina y Cirugía, Gema Hernández Bernardino, y estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), cruzaron denuncias entre sí por violencia política de género y acoso sexual. Confrontación que surge en medio del proceso electoral por la renovación de la rectoría de la casa de estudios.

En conferencia de prensa, Gema Hernández acusó al candidato Enrique Martínez Martínez de haber realizado expresiones misóginas en su contra; los estudiantes de Odontología, por su parte, lamentaron que la directora de la Facultad de Medicina se preste a la “guerra sucia” para favorecer al candidato y exsecretario de Finanzas del gobierno del estado, Farid Acevedo López.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Recientemente, en una entrevista en Radio Universidad, Enrique Martínez responsabilizó a la directora de la Facultad de Medicina de la falta de plazas para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas de pregrado en hospitales públicos.

“Son 178 plazas de pregrado de servicio social que no les van a dar ¿Por qué?, porque no las han pelado ni el director (de servicio social), ni la directora que ahora anda también maquillando al candidato oficial”, fue lo que declaró el candidato y catedrático de la Facultad de Odontología.

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Gema Hernández aseguró que esto fue una expresión sexista. “Estamos aquí para pronunciar que no se nos debe violentar por realizar funciones directivas, que el respeto a nuestra profesión siempre debe estar. La crítica siempre va a ser bienvenida, pero no con violencia ni con denostación”, respondió.

Frente a las acusaciones de la directora, un grupo de estudiantes de Odontología acudieron a la Facultad de Medicina y Cirugía para contrarrestar las acusaciones contra Enrique Martínez.

Las jóvenes lamentaron que Gema Hernández se preste a la guerra sucia que han desatado en contra de su candidato y la exhortaron a realizar una investigación exhaustiva de la violencia de género y el acoso sexual que existe en su facultad, de catedráticos que han sido denunciados por sus alumnas.

“Exigimos a quienes acusan que demuestren con pruebas sus dichos, no se puede señalar de manera irresponsable sin tener algunas pruebas. El gobierno de Salomón Jara ha orquestado esta simulación porque representa Enrique Martínez un peligro para sus intenciones de imponer a su delfín Farid Acevedo López”.

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