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Juchitán, Oax. – El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a inmovilizado 125 lotes de mango larvados hacia el mercado norteamericano, de enero a la fecha, confirmaron los productores de la zona oriente del Istmo.
Faltan dos semanas para el cierre de la temporada de exportación y es preocupante la cantidad de huertos “castigados” con productos que no pudieron ser exportados, señalaron los campesinos, quienes pidieron la reserva de sus identidades.
La sombra de la temporada 2023 acecha las expectativas de los mangueros porque en ese año, 158 lotes del fruto con gusanos fueron inmovilizados con todo y producción de sus huertos, debido a la falta de coordinación para combatir la mosca de la fruta.
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Entre los campesinos, hay molestias porque desde el gobierno de Oaxaca y los responsables de los consejos de sanidad vegetal de las asociaciones de mangueros de Tapanatepec y Chahuites, así como de Río Ostuta, atendieron tardíamente el combate contra la mosca de la fruta.
Las autoridades llegaron a la zona oriente del Istmo el pasado 20 de febrero y anunciaron un apoyo de 10 millones de pesos para la compra de un insecticida llamado Malathión. Ese apoyo debió entregarse en octubre.
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JACL/cr
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