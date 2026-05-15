El Congreso de Veracruz aprobó dos reformas legales para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) cuente con atribuciones de inteligencia financiera y de verificación vehicular.

Los diputados locales avalaron cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y a la Ley Estatal de Protección Animal, con el fin de brindarle mayores atribuciones a dicha dependencia.

Fue a propuesta de la gobernadora Roció Nahle García (Morena) como se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la cual trasladó las funciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a la Secretaria de Finanzas.

Con ello se ampliaron las atribuciones en materia de inteligencia financiera; así como en la proporción de información relacionada con la probable comisión de hechos con apariencia de delitos fiscales o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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El Grupo Legislativo de Morena dijo que la propuesta responde a una necesidad real de actualización institucional y fortalecimiento administrativo.

Además, los legisladores dieron luz verde a los cambios a la Ley Estatal de Protección Animal, mediante la cual dieron la atribución a la Secretaría de Finanzas de la concesión administrativa de la prestación del servicio de verificación vehicular, en sustitución de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Por lo que, en coordinación, ambas dependencias establecerán y operarán el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

La diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, dijo que la reforma fortalece la capacidad del Estado para supervisar, ordenar y transparentar el sistema de verificación vehicular en sus dos aspectos: ambiental, a cargo de la Sedema, y administrativo, financiero y concesionario, bajo la responsabilidad de la Sefiplan; por lo que la propuesta es de coordinación interinstitucional.

afcl