Pachuca.- Un grupo de colonos de Pachuca rechazó la construcción de una vialidad para el nuevo edificio de gobierno que se edifica en la capital del estado, al asegurar que se prevé la tala de árboles con más de 60 años de antigüedad, los cuales forman parte del ecosistema de la ciudad.

Habitantes de diversas colonias, como Bonanza, Puerta de Hierro y Venta Prieta, manifestaron su preocupación debido a que se informó sobre un proyecto mediante el cual el gobierno estatal busca construir una calle de acceso al nuevo edificio que albergará dependencias gubernamentales.

Señalaron que, para ello, se pretende derribar árboles que sirven de hábitat para fauna silvestre, entre ella el tecolote llanero, además de afectar madrigueras utilizadas como refugio.

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Ante esta situación, pidieron acceso a los dictámenes técnicos, autorizaciones ambientales y estudios fitosanitarios relacionados con la intervención en la zona. También solicitaron aclarar si las obras complementarias para el Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo afectarán banquetas, derechos de vía, accesos vehiculares o el propio camellón.

Indicaron que existe la resolución ambiental Semarnath-1A-143-225 relacionada con este proyecto, así como una licencia municipal de construcción que contempla diversas condicionantes en materia de accesos, señalización, incorporaciones e intersecciones viales, de ahí su preocupación.

Los colonos destacaron que el tecolote llanero es una especie protegida, por lo que exigieron una revisión técnica no invasiva. | Foto: (Archivo) Conanp.

Añadieron que, aunque el dictamen menciona posibles intervenciones en el camellón, se requiere una aclaración formal y por escrito para salvaguardar a la fauna silvestre de esta zona de la ciudad, la cual consideraron ya está devastada.

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Los colonos destacaron que el tecolote llanero es una especie protegida, por lo que exigieron una revisión técnica no invasiva.

Durante la manifestación, representantes del gobierno acudieron al sitio y aclararon que no habrá derribo de árboles en la zona, y que las marcas observadas en el camellón corresponden únicamente a trabajos de evaluación técnica y monitoreo fitosanitario.

Explicaron que estas acciones derivan del estrés hídrico, las altas temperaturas y la posible presencia de plagas exóticas; sin embargo, aseguraron que no se contempla ningún derribo.

Pese a ello, los ciudadanos insistieron en que tienen conocimiento de solicitudes para la tala de árboles y palmeras en distintos puntos de Pachuca y Mineral de la Reforma, por lo que pidieron que se les entregue por escrito un compromiso oficial de no afectar la flora y fauna de esta parte de la ciudad.

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