Culiacán, Sin.- En nuevos actos de violencia en distintas zonas de la capital del estado, una vivienda fue blanco de disparos en su fachada y con un vehículo recién despojado, derribaron la puerta de acceso, además le prendieron fuego; en la colonia Las Quintas, una estética de belleza y Spa fue atacada a balazos, sin personas lesionadas.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que, sobre el boulevard Sinaloa y la calle Laguna del Carmen, muy cerca de la antigua residencia del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, baleada hace 8 días, fue atacado a balazos un negocio de servicios de belleza el cual recibió decenas de disparos por parte de un grupo armado.

Derivado del atentado, los cristales y puertas de acceso de la estética de belleza presentaron daños por el número de impactos de bala, pese a que en el negocio se encontraban empleadas y clientes, ninguno de ellos resultó heridos.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas sobre los hechos de violencia. Foto: Especial

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Se conoce que varias personas que viajaban en un vehículo se pararon frente al negocio, ubicado en el boulevard Sinaloa y luego de descender dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble y luego huyeron del lugar.

En la calle Pedro Zavala, de la colonia Libertad, civiles armados que habían despojado al conductor de su vehículo, lo utilizaron para derribar el portón principal de una vivienda, a la cual luego de atacarla a balazos, le prendieron fuego.

Las llamas, que se propagaron rápidamente, siniestró al vehículo que utilizaron para allanar el domicilio y dos unidades motrices más que se encontraban dentro de la cochera, en este nuevo acto vandálico, ninguna persona resultó herida.

Los elementos del ejército y la Policía Municipal no lograron detener a los presuntos responsables. Foto: Especial

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Los elementos del ejército y la Policía Municipal que fueron los primeros respondientes, no lograron detener a los presuntos responsables, los cuales lograron eludir el operativo que se desplegó en esa zona.

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