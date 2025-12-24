Desde la cuenta oficial de Miss Universe, su presidente, Raúl Rocha Cantú, compartió un mensaje con motivo de la Navidad que muchos interpretaron como una respuesta indirecta al clima de tensión que actualmente rodea al certamen.

“La Navidad es una armonía suave de memoria, presencia y esperanza. Nos invita a valorar los momentos simples, a caminar por senderos de paz y a compartir lo mejor de quienes somos. Que las bendiciones desborden cada corazón y que el amor de Dios continúe creciendo dentro de nosotros”, inicia el texto publicado en redes sociales.

En el mensaje, Rocha Cantú invita a la reflexión y a poner el foco en lo esencial: valorar los momentos simples, apostar por la paz y compartir lo mejor de cada persona. Cierra con un deseo para la temporada: “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos, y gracias por compartir juntos esta alegría”.

Sin mencionar nombres ni polémicas de manera directa, el tono reflexivo del mensaje llamó la atención por el momento en el que fue publicado, luego de varias semanas marcadas por cuestionamientos, señalamientos y debates en torno al resultado de Miss Universo 2025.

Así reaccionaron los usuarios

Junto a la publicación, usuarios desviaron la conversación del mensaje religioso hacia un tema puntual: el trato que ha recibido Fátima Bosch desde que se coronó como Miss Universo.

“Paren el hate”, “déjenla vivir su triunfo” y “no más ataques” fueron algunos de los comentarios más repetidos. Otros aprovecharon el espacio para enviarle buenos deseos de cara a su año como reina universal, acompañados de llamados al respeto y la empatía.

¿De dónde surgieron las acusaciones contra Fátima Bosch?

Las críticas hacia la Miss Universo 2025 comenzaron poco después de su coronación. Exjurados y excolaboradores del certamen pusieron en duda la legitimidad de su triunfo, al señalar un presunto conflicto de intereses.

El señalamiento principal apuntó a supuestos vínculos laborales y económicos entre Raúl Rocha Cantú y el padre de Fátima Bosch, derivados de contratos entre empresas en las que ambos habrían tenido relación profesional.

Uno de los comentarios más contundentes fue el de Omar Harfouch, quien fungiría como crítico en la competencia, y llegó a calificarla como una “ganadora ilegal” y pidió públicamente que devolviera la corona, lo que avivó aún más la conversación en redes sociales.

Lejos de mantenerse en silencio, Fátima Bosch ha optado por una postura distinta. En apariciones recientes, la reina incluso ha bromeado sobre las acusaciones, restándoles peso y mostrando una actitud firme frente a la controversia.

A un mes de la final, la Miss Universo 2025 regresó a México para cumplir con su primer evento oficial en su natal Tabasco, marcando así el inicio formal de su agenda pública y dejando claro que, al menos por ahora, su enfoque está en el trabajo que viene.

Fátima Bosch se suma a los mensajes de temporada

La reina compartió un mensaje navideño en nombre de toda la familia Miss Universo a través de un video, aprovechando la ocasión para transmitir sus mejores deseos por estas fiestas.

En su publicación, la cuenta oficial del certamen en redes sociales invitó a hacer una pausa y agradecer:“Esta Navidad queremos detenernos un momento para agradecer por cada historia compartida, cada sueño que nos inspira y cada corazón que camina con nosotros”.

Fátima Bosch cerró su mensaje con afecto:“Que estas fiestas te encuentren rodeado de amor, calma y esperanza. Con cariño, la familia Miss Universo”.

