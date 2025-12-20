A Pati Chapoy no le pareció que la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, haya bailado tanto durante su recibimiento en Tabasco hace unos días, para la conductora de "Ventaneando", el baile de Fátima fue la razón para que la bajaran del escenario desde el cual saludaba a los asistentes al ritmo de la música.

Este año el concurso, celebrado el 21 de noviembre en Tailandia, fue ganado por la mexicana Fátima Bosh en medio de polémicas tras enfrentarse verbalmente a uno de los directivos del concurso y denuncias de exjueces de que supuestamente fue favorecida para ganar.

Sin embargo, en México, Fátima ha tenido un buen recibimiento, calles de Villahermosa se inundaron de banderitas, coronas y flores en su honor, y el Estadio Centenario 27 de Febrero se rindió ante la oriunda de Teapa.

"Por eso la bajaron", dice Pati Chapoy

Aunque Pati Chapoy aplaudió la calurosa bienvenida que en Villahermosa, Tabasco, le dieron a Fátima Bosch, no se mostró de acuerdo con el baile que la Miss Universo hizo sobre el escenario, el momento se volvió viral porque una mujer, parte de su equipo, tuvo que ir por ella y cargarlo durante unos segundos para que se retiraran.

Para Chapoy, el baile de Fátima fue la señal para que la retiraran del lugar.

"Ahí decidieron 'mejor mamacita te guardamos un rato porque ya es muchísimo'", expresó Chapoy junto con sus colegas del programa.

"Es Miss Universo, no la reina del carnaval", mencionó el también conductor del programa Ricardo Manjarrez, opinión con la que Pati estuvo de acuerdo,

Después de que Pedro Sola dijera que debe de haber un protocolo para las ganadoras de Miss Universo, Chapoy expresó: "Por eso la bajaron Pedro".

"La bajaron porque está quedando mal", remató Sola mientras transmitían el momento que para muchos fue gracioso, un reflejo de lo alegre que es Fátima como buena mexicana.

