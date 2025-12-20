Más Información

El museo del Louvre vuelve a abrir sus puertas tras huelga

El museo del Louvre vuelve a abrir sus puertas tras huelga

Maestros españoles transforman el "Guernica" en un nacimiento para honrar a Gaza

Maestros españoles transforman el "Guernica" en un nacimiento para honrar a Gaza

El arte de Frida Kahlo, más allá del estereotipo

El arte de Frida Kahlo, más allá del estereotipo

Galeón Acapulco-Manila: La cultura que llegó del Pacífico

Galeón Acapulco-Manila: La cultura que llegó del Pacífico

La UNAM: Una institución que programa positivamente

La UNAM: Una institución que programa positivamente

Centro Kennedy incorpora el nombre de Trump a su fachada

Centro Kennedy incorpora el nombre de Trump a su fachada

A Pati Chapoy no le pareció que la Miss Universo 2025, , haya bailado tanto durante su recibimiento en Tabasco hace unos días, para la conductora de "Ventaneando", el baile de Fátima fue la razón para que la bajaran del escenario desde el cual saludaba a los asistentes al ritmo de la música.

Este año el concurso, celebrado el 21 de noviembre en Tailandia, en medio de polémicas tras enfrentarse verbalmente a uno de los directivos del concurso y denuncias de exjueces de que supuestamente fue favorecida para ganar.

Sin embargo, en México, Fátima ha tenido un buen recibimiento, y el Estadio Centenario 27 de Febrero se rindió ante la oriunda de Teapa.

Lee también:

"Por eso la bajaron", dice Pati Chapoy

Aunque Pati Chapoy aplaudió la calurosa bienvenida que en Villahermosa, Tabasco, le dieron a Fátima Bosch, no se mostró de acuerdo con el baile que la Miss Universo hizo sobre el escenario, el momento se volvió viral porque una mujer, parte de su equipo, tuvo que ir por ella y cargarlo durante unos segundos para que se retiraran.

Para Chapoy, el baile de Fátima fue la señal para que la retiraran del lugar.

"Ahí decidieron 'mejor mamacita te guardamos un rato porque ya es muchísimo'", expresó Chapoy junto con sus colegas del programa.

"Es Miss Universo, no la reina del carnaval", mencionó el también conductor del programa Ricardo Manjarrez, opinión con la que Pati estuvo de acuerdo,

Después de que Pedro Sola dijera que debe de haber un protocolo para las ganadoras de Miss Universo, Chapoy expresó: "Por eso la bajaron Pedro".

"La bajaron porque está quedando mal", remató Sola mientras transmitían el momento que para muchos fue gracioso, un reflejo de lo alegre que es Fátima como buena mexicana.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_ / AFP

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]