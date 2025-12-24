Más Información

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

El no sólo es una noche para reunirse en familia y celebrar , para algunas personas también es el momento de festejar el día en que vinieron a este mundo, por lo que deben hacer espacio en la cena de Nochebuena para apagar las velitas del pastel, por ejemplo:

  • Ana Brenda Contreras: El 2025 fue un año muy especial para esta actriz y empresaria mexicana, porque el 13 de mayo se convirtió en mamá por primera vez, también cumplió 20 años de carrera artística y hoy llegó a la edad de 39 años, por lo cual ya ha recibido felicitaciones de Anahí, el fotógrafo Uriel Santana, Blanca Martínez "La Chicuela" y su esposo Zacarías Melhem.

  • Ricky Martin: El boricua llegó a los 54 años de edad , siendo uno de los iconos latinos más importantes del mundo, con más de 70 millones de discos vendidos, ganador de múltiples premios Grammy y siendo padre de cuatro pequeños, Matteo, Valentino, Lucía y Renn. Entre los amigos que ya no han felicitado se encuentran Eva Longoria, Jason Canela y Wisin.

  • Jesús Ochoa: Son ya 66 años de vida de este actor, que ha protagonizado clásicos del cine en México como "El segundo aire" (2001), "Asesino en serio" (2002), "Aquí entre nos" (2011), "Salvando al soldado Pérez" (2011), entre otros. Su hija Jesusa Ocha quien lo felicitó con una publicación en su Instagram en la que escribió: "Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo, por siempre una de mis personas favoritas".
En la foto: Jesús Ochoa, quien encabeza la Planilla Morada (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)
