El 24 de diciembre no sólo es una noche para reunirse en familia y celebrar Navidad, para algunas personas también es el momento de festejar el día en que vinieron a este mundo, por lo que deben hacer espacio en la cena de Nochebuena para apagar las velitas del pastel, por ejemplo:

Ana Brenda Contreras: El 2025 fue un año muy especial para esta actriz y empresaria mexicana, porque el 13 de mayo se convirtió en mamá por primera vez, también cumplió 20 años de carrera artística y hoy llegó a la edad de 39 años, por lo cual ya ha recibido felicitaciones de Anahí, el fotógrafo Uriel Santana, Blanca Martínez "La Chicuela" y su esposo Zacarías Melhem.

Ricky Martin: El boricua llegó a los 54 años de edad , siendo uno de los iconos latinos más importantes del mundo, con más de 70 millones de discos vendidos, ganador de múltiples premios Grammy y siendo padre de cuatro pequeños, Matteo, Valentino, Lucía y Renn. Entre los amigos que ya no han felicitado se encuentran Eva Longoria, Jason Canela y Wisin.

Jesús Ochoa: Son ya 66 años de vida de este actor, que ha protagonizado clásicos del cine en México como "El segundo aire" (2001), "Asesino en serio" (2002), "Aquí entre nos" (2011), "Salvando al soldado Pérez" (2011), entre otros. Su hija Jesusa Ocha quien lo felicitó con una publicación en su Instagram en la que escribió: "Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo, por siempre una de mis personas favoritas".

En la foto: Jesús Ochoa, quien encabeza la Planilla Morada (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)

