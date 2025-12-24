Más Información

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

Aunque la ausencia pesa, la familia de ha decidido vivir la temporada navideña de manera íntima y unida, manteniendo algunas de sus tradiciones más cercanas.

En entrevista con The Sun, Kelly Osbourne, hija del músico, quien falleció el pasado 22 de julio tras años de lucha contra el, compartió que este año celebrarán una Nochebuena al estilo inglés, “como Dios manda”.

La conductora, de 41 años, explicó que durante estos festejos suelen utilizar petardos navideños británicos y reunirse frente al televisor para seguir el tradicional discurso del rey Carlos, costumbres que buscan preservar incluso fuera del Reino Unido.

Lee también:

“En Los Ángeles ni siquiera tienen galletas. Hay que ir a la tienda especializada World Market para conseguirlas, y ni siquiera son las mejores”, comentó.

Kelly es la quinta hija de seis hijos que Ozzy tuvo; la segunda, fruto de su matrimonio con Sharon. Fotos: Instagram, vía @kellyosbourne
Kelly es la quinta hija de seis hijos que Ozzy tuvo; la segunda, fruto de su matrimonio con Sharon. Fotos: Instagram, vía @kellyosbourne

Kelly detalló que serán 14 personas las que se reúnan para la ocasión y que todos vestirán pijamas a juego para pasar la velada viendo televisión. Reconoció, sin embargo, que se trata de una Navidad especialmente sensible para la familia.

“Solo quiero pasar la Navidad sin llorar”, confesó.

Además de Kelly, Sharon y Ozzy Osbourne fueron padres de Aimee, de 42 años, y Jack, de 40. El músico también tuvo a Jessica y Louis con su primera esposa, Thelma Riley, y fue padrastro de Elliot Kingsley, de 59 años.

Ozzy y Sharon Osbourne se casaron 1981 en Hawái. Foto: Instagram oficial.
Ozzy y Sharon Osbourne se casaron 1981 en Hawái. Foto: Instagram oficial.

Lee también:

Ozzy Osbourne y un mensaje visual en plena temporada navideña

En la cuenta oficial de Ozzy Osbourne se compartió recientemente una imagen del músico durante una presentación, en la que aparece, con ayuda de photoshop, vistiendo un atuendo rojo y un gorro de Santa Claus. Aunque la publicación no incluyó ningún mensaje, los seguidores la interpretaron como un guiño a la época decembrina.

“Eres el mejor, te celebramos siempre”, “Feliz Navidad, Ozzy, te amamos” y “Primera Navidad sin ti” fueron algunos de los comentarios que se leyeron, junto con mensajes de apoyo dirigidos a su familia.

Lee también:

Ozzy Osbourne falleció días después de su concierto de despedida con Black Sabbath, realizado el 5 de julio en Birmingham, Inglaterra. En ese emotivo evento, acompañado por grandes figuras del rock, el músico pudo reencontrarse por última vez con su público.

Antes de su muerte, Osbourne había expresado su deseo de regresar a los escenarios, aunque fuera por una última vez.

“Solo quiero estar lo suficientemente bien para hacer un show donde pueda decir: ‘Hola chicos, muchas gracias por mi vida’”, declaró en una entrevista con Rolling Stone.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Le regaló su collar Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal “Se repite la historia”, dicen en redes. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Carlos Mejía / El Universal / Tiktok @angelaaguilar_

¿Le regaló su collar? Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal: “Se repite la historia”, dicen en redes

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con solo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan. Foto: AP

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con sólo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]