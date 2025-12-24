Más Información

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

2026, clave en el intercambio cultural entre México y Qatar

La poesía de Anna Gual desde otro lugar

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Si hay un rostro femenino que el cine navideño ha dejado grabado en la memoria colectiva, es el de la adorable Cindy Lou. A 25 años del estreno de volvió a dar vida a la niña de Villa Quién al enfundarse en el mismo disfraz que utilizó cuando daba sus primeros pasos en la industria.

La también cantante tenía apenas siete años cuando compartió créditos con Jim Carrey, experiencia que le abrió las puertas de Hollywood y que, con el paso de los años, la llevó a integrarse a proyectos como "Gossip Girl", donde interpretó a Jenny Humphrey.

A través de Instagram, Momsen compartió imágenes de una sesión fotográfica en la que reaparece con uno de los vestidos del personaje que se enfrentaba al gruñón verde de la Navidad.

“Sí, este es mi verdadero disfraz de Cindy de la película El Grinch y, 25 años después, todavía me queda… o al menos un poco. ¡Qué temporada navideña tan surrealista!”, escribió.

Taylor Momsen se vuelve a vestir de Cindy Lou. Foto: Instagram oficial.
Taylor Momsen se vuelve a vestir de Cindy Lou. Foto: Instagram oficial.

Para lograrlo, contó con el apoyo de un equipo que realizó algunos ajustes al atuendo en tonos verdes, rojos y blancos. La actriz añadió un toque personal con botas de estilo rockero, llevó el cabello rubio suelto y se incorporó una capa roja para cubrir la parte trasera del vestido.

El material fue musicalizado con una versión de “Where Are You Christmas?”, tema emblemático de la cinta y uno de los guiños más emotivos para los seguidores.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Actualmente, a sus 32 años, Taylor Momsen se dedica de lleno a la música como vocalista de la banda de rock The Pretty Reckless. En noviembre pasado, además, se reencontró con Jim Carrey durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll, celebrada en Los Ángeles, en vísperas del 25° aniversario de la película.

Así pasa la Nochebuena Taylor Momsen

Este 24 de diciembre, la artista mostró cómo vive la temporada y, lejos de una reunión tradicional, optó por ir al cine para ver "El Grinch". En el video se le ve sonriente, luciendo un suéter del icónico personaje.

“¡Pasando la Nochebuena en el cine! El pequeño yo es más grande que el gran yo en la gran pantalla", escribió.

