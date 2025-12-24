John Kricfalusi alcanzó gran reconocimiento en el mundo de la animación cuando, en colaboración con Nickelodeon, dio a conocer una de sus ideas originales, "Ren y Stimpy", pero décadas después, fue acusado por dos excolaboradoras de haber abusado de ellas cuando aún eran menores de edad.

Kricfalusi creció inmerso en los dibujos animados que transmitían en su natal Canadá cuando era un niño, entre ellas las del estudio de animación Hanna Barbera, responsables de caricaturas como "El oso Yogui", "Los Picadiera", "Don Gato" y "Los Supersónicos".

Al crecer, John comenzó a tomar lecciones con animadores reconocidos con la época y, para 1979, con 24 años, comenzó a trabajar en Hanna Barbera, haciendo nuevas versiones de "Los Supersónicos", "Tom & Jerry" y "Súper Ratón".

Sin embargo, las expectativas que tenía de trabajar en el estudio quedaron frustradas por la poca injerencia creativa que tenía en los proyectos en los que participaba y, en la década de los ochenta, Ralph Bakshi, el cineasta conocido por sus dibujos animados para adultos.

En mancuerna con Bakshi, Kricfalusi vivió una de sus épocas más creativas, sin embargo, la concepción que tenían de la animación, que no se plegaba a ser dirigida al público infantil provocó que varias de sus producción, que llegaron a ser televisadas fueran canceladas -y sacadas del aire- en poco tiempo, como ocurrió con "Mighty Mouse: The New Adventure", por una escena donde el personaje principal inhalaba pólvora.

En 1989, con 34 años, fundó su propio estudio Spümcø, en compañía de 3 colaboradores, fue entonces que surgió la idea de "El show de Ren y Stimpy", proyecto que vendió a Nickelodeon, luego de que el proyecto fuera rechazado por otras tres cadenas de televisión.

Y si bien, el canal infantil apostó por la historia, durante los años que colaboraron con Kricfalusi, existieron constantes desacuerdos debido al contenido de los episodios, muchos que para Nickelodeon eran dignos de censura, por lo que el animador fue despedido en 1992, aunque la serie siguió siendo producida por otra casa de animación.

John siguió trabajando en sus dos personajes, que volverían a la televisión en una versión exclusivamente para adultos, con el apoyo de otro canal, la cual fue emitida en 2003, en la que Ren y Stimpy son abiertamente bisexuales, sin embargo, el concepto tuvo poco éxito y sólo tres de los seis capítulos producidos salieron al aire.

La carrera de Kircfalusi continuó, colaboró con Björk, en un videoclip de la cantante y se reunió con el creador de "Los Simpsons", Matt Groening, para una colaboración para su programa pero en 2018, la idea que se tenía de él cambió completamente.

Robyn Byrd y Katie Rice, lo denunciaron por acoso, hechos que habrían cuando ambas eran menores de edad.

Byrd conoció al animador en 1994, cuando tenía 13 años y tenía el sueño de dedicarse a la animación, el vínculo entre ellos fue estrechándose y en 1997, con 16 años, visitó las instalaciones del estudio de Kircfalusi, época en la que habría sufrido de tocamientos inapropiados; al año siguiente no sólo se mudó a California para comenzar a trabajar con él, sino que comenzaron una relación amorosa.

En el caso de Rice, también fue invitada a trabajar en el estudio en 2000, cuando cumplió 18 años de edad pero, desde años pasados, mantenía contacto con el animador, con quien chateaba acerca de temas de índole sexual; cuando comenzó a trabajar con él -denunció- fue víctima de actos de acoso tales como que John la esperaba sin ropa en su oficina.

Sin que Kircfalusi se pronunciara públicamente, su asesor legal argumentó que el noviazgo que sostuvo con Byrd fue un efecto colatoral de su vulnerabilidad emocional, a raíz de su despido Nickelodeon, pero los testimonios de exempleados de su compañía, a través de los que afirmaban que no fue a las únicas personas de las que abusó sexualmente, agudizaron la situación.

Hasta el momento se conoce cómo continúa el proceso de las acusaciones.

