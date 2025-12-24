La figura de Santa Claus representa a un ser caritativo que se manifiesta en una época de unión como lo es la Noche Buena y Navidad y, a través de la historia del cine, diferentes cineastas han llevado a esta figura a la gran pantalla, creando personajes inolvidables que siguen en el cariño del público.

José Elías Moreno Padilla

En el año de 1959 llegó a las salas de cine de México la película "Santa Claus", en la cual este actor nacido en 1910, y que protagonizó filmes como "Dos tipos de cuidado" (1953), "El rapto" (1954), "Los Gavilanes" (1956), por mencionar algunos; da vida a Santa, un ser mágico que trabaja desde el espacio haciendo los juguetes para los niños del mundo, con la ayuda de sus duendes y Pulgarcito, mientras está atento de las triquiñuelas del diablo llamado Precio, que busca arruinar la Navidad.

¿Dónde ver? Tubi

Tim Alllen

Este comediante estadounidense inició su carrera con el sitcom "Mejorando la casa" (1991 - 1999), a la que le siguieron proyectos como "De selva a selva" (1997), "Una Navidad de locos" (2004) donde compartió créditos con la icónica Jamie Lee Curtis; Rebeldes con causa (2007), entre otros. Pero en 1994 se puso el traje rojo en la película Santa Cláusula, en esta historia interpreta a Scott Calvin, un exitoso ejecutivo que tiene un hijo llamado Charlie, quien no cree en Santa

Claus, pero una noche escuchan ruidos en el techo de su casa y justo cuando salen a ver de qué se trata, ven caer a Santa al suelo, por lo que ahora él deberá tomar su lugar.

¿Donde ver? Disney+

Kurt Russell

Este chico rudo comenzó su carrera en 1963, a los 12 años, en la película "It Happened at the World's Fair", junto al legendario Elvis Presley, de ahí siguió una prolífica carrera donde al crecer pasó de estrella infantil a dar vida a antihéroes y a tipos duros, como en las películas "La cosa" (1982), "Chicas en pie de guerra" (1984), "Tango & Cash" (1989), "Marea de fuego" (1991), "Stargate" (1994), entre muchas otras. En 2018 realizó para Netflix una versión muy ruda de Santa Claus, en la película Las crónicas de Navidad, en cuya historia muestra cómo este mágico ser se mete en problemas, a causa de dos hermanos que

pretendían grabar su presencia en Nochebuena.

¿Dónde ver? Netflix

Richard Attenborough

Este veterano actor británico es recordado como John Hammond, la mente maestra de Parque Jurásico donde hay dinosaurios reales, en el filme

homónimo de 1993; pero él tiene una extensa carrera en el cine como director y actor, con trabajos como "Gandhi" (1982), "Chaplin" (1992), "Hamlet" (1996), "Elizabeth" (1998), etcétera. Sin duda alguna él encarnó al Santa Claus clásico más recordado, en el filme de 1994 Milagro en la calle 34, en la trama el verdadero Santa es contrato por la gerente de eventos especiales de las tiendas Cole's, para ser el Santa Claus del desfile del Día de Acción de Gracias, así conoció a la pequeña Susan, quien no cree en al existencia de Papá Noel y mucho menos en la Navidad, ya que su mamá la ha educado para ser realista.

¿Dónde ver? Disney+

Billy Bob Thornton

Si quieren ver a uno de los Santa Claus más antinavideños del cine, en 2003 protagonizó el filme Bad Santa, ahí da vida a Willie Stokes, un hombre alcohólico y amargado, quien durante la época navideña se alquila como Santa Claus en los centros comerciales, junto a su amigo Marcus que se disfraza de duende; con el fin de asaltar las tiendas cuando el lugar cierre. Thornton es actor, guionista y director, ganó un Oscar por la película "Resplandor en la noche" (1996) en la categoría de mejor guion adaptado; también participó en "Sangre por sangre" (1993), "Armageddon"(1998), "Monster's Ball" (2001), "Fargo" (2014), por mencionar algunos.

¿Dónde ver? Pimer Video

