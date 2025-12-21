En el edificio de Santa Fe ya no aparecen los letreros de Miss Universo ni de Legacy Holding Group, después de la serie de escándalos en los que se ha visto envuelto el dueño de este certamen de belleza, el empresario mexicano Raúl Rocha, quien decidió concentrar todas las operaciones de este concurso de belleza en Nueva York, así lo dio a conocer a través de un comunicado.

“La situación actual en México no ofrece un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización

internacional de esta envergadura”, explicó Cantú.

EL UNIVERSAL verificó si las oficinas seguían en operación en la Ciudad de México, y comprobó que el edificio sólo alberga actividad de 3M y su división médica, Solventum. En el acceso principal hay vigilancia mínima y el personal de seguridad se negó a proporcionar información relacionada con Miss Universe o con el grupo empresarial; aunque trabajadores de limpieza y algunos empleados aseguraron que Legacy Holding Group continúa operando en el lugar.

Lee también: Miss Universo retira su nombre de las oficinas de la CDMX tras anunciar su salida del país

"Frankenstein" estará en la temporada de premios

La obra más reciente del director mexicano Guillermo del Toro y de la plataforma Netflix, ha logrado seis precandidaturas a los premios Oscar, las cuales son: cinematografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido, efectos visuales y la nueva categoría dedicada al casting.

Será el 22 de enero cuando se anuncie la lista definitiva de las películas nominadas a los premios de la Academia, cuya ceremonia se llevará a cabo el 15 de marzo. Previa a esta ceremonia, "Frankenstein" también contenderá en seis categorías en los Globos de Oro, entre ellas como mejor director; este evento considerado la antesala de los Oscar, se realizará el 11 de enero en Beverly Hills.

Escrita y dirigida por Guillermo del Toro, el proyecto de Netflix está basado en la novela de título homónimo escrita por Mary Shelley de 1818, y tiene como protagonistas al actor guatemalteco estadounidense Oscar Isaac, en la piel del científico Victor Frankestein; Jacob Elordi como La Criatura y Mia Goth como Lady Elisabeth Harlander.

Lee también: México queda fuera de la próxima entrega del premio Oscar 2026

Fátima Bosch regresó a casa

El domingo pasado Tabasco recibió a su hija predilecta Fátima Bosch, con un desfile por las calles de la capital del Estado, el cual concluyó en el Estadio Centenario, donde hubo una fiesta para celebrar a la cuarta Miss Universe mexicana.

Previo al desfile Fátima se reunió con la prensa nacional, en una conferencia donde expresó su sentir sobre todo lo que ha vivido hasta ese día, experiencia que ha tenido de todo, desde polémicas por un supuesto fraude en su coronación, hasta el aplauso internacional por la forma en que ha reaccionado a esta situación.

“Yo creo que he aprendido a ser más fuerte de lo que pensé y que todos los libros de crecimiento personal que leí en mi pubertad están funcionando, por las acciones que he estado teniendo. Así que yo les recomiendo a todos que dos años de su vida le dediquen a leer puras cosas de crecimiento personal y espiritual, porque uno nunca sabe en qué momento la vida te manda un eventito canónico, y entonces estás preparado para enfrentarlo de la mejor manera”, expuso Fátima.

Acto seguido abordó un carro alegórico, el cual iba adornado con una corona gigante, réplica de la que Fátima porta desde hace más de un mes, cuando se coronó como Miss Universe. Ella lució un elegante vestido rosa, que hacía resaltar sus rasgos, y en todo momento lució sonriente, mientras la gente le daba muestras de su apoyo.

Lee también: Fátima Bosch, la reina regresa triunfal a su Edén

Dua Lipa la pasó mal con la comida mexicana

Después de haber realizado tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su cierre de la gira "Radical Optimist Tour", la cantante

británica Dua Lipa terminó sus días en México enferma, debido a sus noches de comida mexicana y sobre todo de tacos.

La cantante explicó en una publicación de Instagram, que después de cuatro días en Ciudad de México, donde se dio tiempo de visitar sus restaurantes favoritos, su cuerpo le pasó factura:

"... y luego mi sistema inmunológico finalmente dijo BASTA...", escribió Dua Lipa, explicando que su último día en nuestro país, lo pasó en la cama, llorando a mares y viendo la película "Atonement".

Previo a sus presentaciones, Dua compartió algunos momentos de su estancia en la CDMX junto a su pareja, Callum Turner. Uno de los

sitios que visitaron fue el San Luis Club Roma, donde se le vio disfrutando de la pista y muy enamorada. También mostró que los mariscos son de sus favoritos al acudir a restaurantes como Contramar, de la chef Gabriela Cámara, así como Em Restaurant, del chef Lucho Martínez.

Lee también: Dua Lipa cuenta cómo terminó enferma tras su paso por la CDMX

México queda fuera de los Oscar

El pasado martes se dio a conocer la lista de posibles contendientes al Oscar en la categoría de Película Extranjera, y la representante de México no figuró en dicha selección, nos referimos a la ópera prima del director Pierre Saint-Martin Castellanos, No nos moverán (2024).

Es la séptima ocasión consecutiva en que México no avanza, desde que "ROMA" (2018), de Alfonso Cuarón, se llevó tres estatuillas, entre ellas a Mejor Película Extranjera.

“Sound of falling” (Alemania), “Belén” (Argentina), “El agente secreto” (Brasil), “No other choice” (Corea del Sur), “Sirat”

(España), “It was just an accident” (Francia), “Homebound” (India), “The president’s cake” (Irak), “Kokuho” (Japón), “All that’s left of you” (Jordania), “Sentimental value” (Noruega), “Palestine 36” (Palestina), “Late shift” (Suiza), “Left-Handed girl” (Taiwan), y “The voice of hind rajab” (Túnez), integran la short list, que es una pre selección de alrededor de 100 filmes enviados de igual número de países, de la cual saldrán las contendientes finales, que se dará a conocer a mediados de enero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc