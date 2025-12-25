Alicia Villarreal cierra el año felizmente enamorada y celebra su primera Navidad junto a su novio, Cibad Hernández.

La pareja compartió un video de temporada en redes sociales en el que enviaron sus mejores deseos a sus seguidores. En el mensaje, la intérprete expresó:“Queremos desearles salud, que reine la armonía y la paz en sus hogares, y que haya mucha felicidad”.

En el clip, ambos aparecen tomados de la mano frente a un enorme árbol navideño decorado con tonos dorados, blancos y rojos. Cibad también tomó la palabra para destacar que estas fechas representan un momento de reconciliación, armonía y de manifestar cosas positivas.

Finalmente, la pareja deseó una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Entre sonrisas y gestos cómplices, realizaron algunas dinámicas frente a la cámara, como simular que decoran el árbol juntos, brindar y protagonizar un momento en el que él la abraza por detrás mientras ambos admiran la decoración.

A pesar de las críticas y de las inconformidades que incluso han surgido dentro del entorno familiar de la cantante, la pareja ha demostrado que continúa celebrando su relación sin ocultar su felicidad.

El romance dio de qué hablar, ya que inició poco tiempo después de que Villarreal denunciara a Cruz Martínez por violencia intrafamiliar. No obstante, ambos han asegurado que la relación se dio de manera gradual y sin una intención inicial, explicando que el primer contacto ocurrió a través de redes sociales.

“Fue una relación de confianza a través de las redes sociales… le agradecí como a cualquier creador de contenido que tiene ese número de seguidores”, señaló Hernández en una entrevista.

La dinámica cambió en febrero, durante un concierto en Michoacán, cuando la cantante levantó la mano en señal de auxilio por violencia (Manos levantadas, pulgar sobre la palma, cerrando los dedos). Cibad explicó que ese momento despertó en él un fuerte sentimiento de protección, reconociendo que a partir de entonces su interés por saber cómo se encontraba Alicia creció, lo que los llevó a mantener una comunicación más cercana y constante.

Esto significa la señal de auxilio que hizo Alicia Villareal. Foto: Captura de video

Finalmente, la relación se formalizó durante un viaje a Las Vegas.

Alicia Villarreal, feliz en el amor pero distanciada de su familia

La relación entre Alicia Villarreal y su hija Melanie Carmona atraviesa un momento de distancia. La joven explicó en redes sociales que, aunque respalda a su madre y respeta su relación sentimental, se sintió incómoda con la manera en que el romance se hizo público, pues consideraba necesario mantener mayor prudencia ante el proceso legal y el divorcio que Villarreal enfrenta con Cruz Martínez.

La propia cantante reconoció que existe un distanciamiento entre ambas, aunque señaló que, pese a ello, las fiestas decembrinas las pasarían como lo han hecho en años anteriores. No obstante, hasta el momento ninguna de las dos ha compartido imágenes juntas en redes sociales, lo que ha alimentado las versiones sobre la tensión familiar.