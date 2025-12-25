Más Información

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

Fue comida de esclavos y hoy se come en Navidad: esta es la historia del bacalao en México

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

El Museo del Louvre instala reja de seguridad en la ventana del robo de Octubre

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Maestros del ISMEV denuncian once despidos injustificados

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

En el verano de 1970, ya era una figura internacional, pero atravesaba uno de los momentos más complejos de su carrera. De ese contraste nació una de las más universales de todos los tiempos.

A finales de los sesenta, ya era una estrella internacional. Su versión de “Light My Fire” lo había llevado a lo más alto de las listas y lo consagró como uno de los guitarristas más originales de su generación. Pero en octubre de 1968, una interpretación alteró el rumbo.

Durante un partido de la Serie Mundial de béisbol, Feliciano interpretó el himno estadounidense con influencias de blues, soul y jazz. Llegaron los abucheos, las críticas feroces y, peor aún, un boicot: las estaciones de radio dejaron de programarlo.  

Lee también:

Rick Jarrard, su productor y amigo, insistió en que escribiera un tema navideño para un álbum que terminaría llevando el mismo nombre. 

No buscó escribir la gran canción navideña. Buscó decir lo que sentía. Y lo que sentía cabía en una frase sencilla: “Feliz Navidad, próspero año y felicidad”.

Con su guitarra acústica en mano, Feliciano armó la canción en menos de diez minutos. El estribillo repetía el deseo en español. El puente, una línea en inglés: “I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart”. 

A los ejecutivos les preocupaba que la canción no encajara en ningún mercado: demasiado simple para el pop, demasiado “americana” para el latino, demasiado española para el anglo.

El productor Rick Jarrard fue quien insistió en grabarla y lanzarla como parte del álbum. El tiempo le dio la razón. Tras su estreno, la canción comenzó a sonar en radios, fiestas y reuniones familiares. 

El escándalo del himno nacional que marcó a José Feliciano

“Feliz Navidad” llegó después de un golpe duro para Feliciano. En 1968, su versión del himno nacional estadounidense durante la Serie Mundial de Béisbol provocó rechazo, críticas y hasta llamados a boicot. 

Ocurrió en 1968, durante un partido cuando fue invitado a interpretar el himno nacional de Estados Unidos. Su versión, alejada del canon solemne, cargada de blues, soul y una lectura personal desató abucheos inmediatos en el estadio y una tormenta mediática que no tardó en escalar.

Con el tiempo, Feliciano explicaría que su intención nunca fue provocar, sino cantar desde la emoción y desde la herencia musical que lo había formado.

Más de cinco décadas después, “Feliz Navidad” sigue regresando cada diciembre. Entra de forma recurrente a las listas de Billboard, es la única canción de un artista latino presente en el Holiday 100 y ha sido versionada por artistas de todos los géneros y generaciones. En 2009, el tema ingresó al Salón de la Fama de los Grammy. 

Desde Céline Dion, Michael Bublé, Raphael y Gloria Gaynor, hasta adaptaciones inesperadas que van del K-pop al metal, el tema ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder su esencia.

Hoy, con más de seis décadas de carrera y múltiples premios, José Feliciano sabe que esa canción escrita casi “de broma”, como él mismo ha dicho, terminó definiendo su legado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Le regaló su collar Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal “Se repite la historia”, dicen en redes. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Carlos Mejía / El Universal / Tiktok @angelaaguilar_

¿Le regaló su collar? Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal: “Se repite la historia”, dicen en redes

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con solo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan. Foto: AP

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con sólo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]