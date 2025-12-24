La Navidad pasada estuvo marcada por la partida de una de las máximas intérpretes mexicanas; Dulce. Su repentina muerte hirió los corazones de todas aquellas personas que, por generaciones, escucharon su música pero, especialmente, el de su hija Romina que, desde la partida de la cantante, no ha podido reponerse.

En abril de 2024, Dulce fue sometida a una cirugía para extirparse un tumor que resultó ser maligno, como consecuencia, la baladista perdió uno de sus riñones pero, ni en ese escenario desfavorecedor, la cantante dejó de mostrar el entusiasmo que la caracterizaba, al menos frente a su público.

Detrás de los reflectores y el escenario, Dulce ya conocía su diagnóstico, padecía cáncer de pulmón, el cual se había diseminado a otros órganos y que la llevó a ser hospitalizada de emergencia, lo que la orilló a cancelar el concierto que tenía programado para ofrecer en La Maraka, el 18 de enero del próximo año; su cuerpo no resistió más y su luz se apagó en Navidad.

Una de las peticiones de la cantante, como confió su hija, luego de su muerte, es que el público no conociera su diagnóstico, ni que nadie la visitase en el hospital, no más allá de la gente allegada, pues no deseaba que la vieran en el estado tan vulnerable en el que se encontraba, luego de perder considerable peso por los efectos que el cáncer tuvo en su cuerpo.

Dulce también dejó dicho que, entre sus últimos deseos, era ser incinerada de forma inmediata, sin oportunidad de ser despedida en una misa de cuerpo presente, petición que Romina cumplió íntegramente pero que le valió la reprobación de todos los fans de la artista que, afirmaban que la joven no sostenía una buena relación con la cantante.

También se dijo que Mircoli sólo tenía el interés de cobrar la herencia de su madre y que, su presunta ambición económica, la habría llevado a limitar a la cantante en lo tocante a sus relaciones personales, en la época que sostuvo una estrecha amistad con Francisco Cantú, en el que su hija nunca confió.

Con los meses, la buena imagen de Romina siguió puesta en duda; una serie de audios, pertenecientes a la actriz Ofelia Cano, difundidos por Jorge Flores "el vidente de las estrellas", en donde la joven se refería con expresiones peyorativas hacia su madre. Sin embargo, Micoli aclaró que, como cualquier relación madre/hija. entre ellas hubo diferencias que las llevaron a herirse verbalmente, mismo motivo por el que su fallecimiento la afectaba todavía más.

El duelo tan severo que Mircoli ha tenido que atravesar ha quedado evidenciado por medio de sus publicaciones en redes sociales, en las que, frecuentemente, comparte fotografías junto a su madre, con mensajes en donde evidencia lo mucho que la echa de menos.

En la más reciente de estas publicaciones, Romina habla de que está a punto de cumplirse un año de la muerte de la cantante, lo que la ha llevado a reflexionar acerca de las vicisitudes a las que se enfrentó en los últimos meses, en los que ha tenido que capotear su duelo y el dolor hondo de aceptar que la cantante ya ha trascendido con las críticas que recibe constantemente.

"Se acerca el año sin ella, se cumple un año de ausencia, de sufrimiento y de abuso hacia mi persona, hacia mis derechos, he tenido que superar mucho, cosas inhumanas, sin embargo, nada duele como no poder oírla, no poder verla, tocarla, abrazarla, se cumple un año y todavía no logro aceptarlo, le pido a Dios resignación todos los días, le pudo a Cristo fuerza, le pido a la virgen ser la mejor mamá que puedo ser en medio de tanta injusticia; mamá me haces falta, me harás falta toda mi vida, te amo, te pido desde el cielo, me ayudes a sonreír, ayúdame a recuperar un poquito de mi vida".

