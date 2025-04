Francisco Cantú habla de cómo conoció a Romina Mircoli, la hija de Dulce; sorpresivamente, su primer contacto ocurrió muchos años antes de que él y la cantante cruzaran palabra, de hecho, hasta llegó a vivir unos días de coqueteo con la joven con la que, hoy, sostiene un pleito mediático irreconciliable.

El empresario y cantante, de origen regiomontano, lleva años tratando de hacerse un lugar en la industria musical y, si bien, ha participado en diferentes espectáculos y cuenta con temas originales, lanzados en las plataformas de música más importantes, no fue sino hasta que fue vinculado románticamente con Dulce que su nombre cobró relevancia en el mundo de la farándula.

Fue a raíz del deceso de la cantante que se supo que Franciso y Dulce sostenían una amistad estrecha, situación que no habría sido de la gracia de Romina, quien llegó a aseverar que, lo que ellos compartían, no era una amistad, sino un noviazgo que estuvo a punto de convertirse en matrimonio, si es que ella no lo hubiese impedido de forma oportuna.

Para Mircoli, Cantú fue un lastre en la vida de su madre, pues ha afirmado que, si estaba a lado de la cantante, era por interés, no del tipo económico, pues se dice que él cuenta con un poder adquisitivo de peso, sino por la ambición a darse a conocer en el medio y destacar como intérprete de regional mexicano.

Los ataques no sólo han persistido, sino que provienen también de la parte contraria; Cantú, molesto de que la hija de Dulce sugierese que era portador de VIH, salió en su defensa propia a afirmar que Romina sólo estaba interesada en la herencia que su progenitora le dejaría en el momento de morir, ya que nunca habían tenido una buena relación y que, en cambio, llegó a explotarla, amenzarla y golpearla.

"No habían ningún amor de Romina sobre su madre, obviamente todos sabemos que el día que se nos enferma alguien, o se nos está muriendo, nos da ya por llorar y ponernos tristes pero, en sí, cuando Dulce estuvo bien, Romina no la trató bien, Dulce fue tratada muy mal siempre; que tu hija intente empujarte por las escaleras o golpearla, manipularla, bajarle el dinero y hasta mantenerle los hijos del otro matrimonio de su esposo (Moisés)", ha dicho Cantú.

A este asunto, ahora se suman las declaraciones que Cantú hizo en el canal de YouTube de Matilde Obregón, en donde comentó que, de hecho, a Romina la conoció poco más de una década antes que a Dulce y que, en ese momento, hubo flirteo de por medio.

El empresario dijo que su encuentro tuvo lugar en un evento que Mitzy, el famoso diseñador, con quien sostiene una amsitad, había organizado, por allá del 2011.

"La conocí, y ella lo niega, en Los Ángeles, en 2011, obviamente, estábamos los dos mucho más jóvenes, Mitzy, que ha sido mi amigo desde ese entonces, me invitó a cantar a un homenaje a Carla Estrada, ahí conocí a Romina", precisó.

Cantú señaló que, si Romina niega ese encuentro, es porque entre ellos hubo coqueteo y el interés de seguir en contacto, por lo que comenzaron a seguirse en sus redes sociales.

"No se acuerda porque no le conviene acordarse, a decir verdad, no estoy diciendo que anduve con ella ni nada, pero sí nos intercambiamos redes y por ahí comenzamos a platicar".

Sin embargo, las intenciones que ambos tenían de conocerse más no prosperaron, debido a que él vio en ella un comportamiento posesivo que causó la curiosidad que tuvo en principio, se transformara en desinterés.

"Lo que yo hice de ya no hablar con ella es porque, si me mandaba un mensaje de ´hola, ¿cómo estás?´y yo me tardaba 15/20 minutos (ponía), ´yo te veo en línea, ¿por qué no contestas?´, me decía", precisó.

Dijo que, han pasado tantos años de esas conversaciones que, ya no tiene forma de rescatarlas y comprobar que habla con la verdad, situación de la que asegura Romina ha tomado ventaja para negarlo todo.

