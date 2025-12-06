Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, respondió públicamente a los comentarios de Melenie, la hija de la cantante, quien ha expresado su desacuerdo con el romance de su madre.

Esta semana, en una transmisión en vivo, Melenie, quien también es hija de Arturo Carmona, compartió que está un poco distanciada de la intérprete de "Te quedó grande la yegua". Según la joven, su malestar se debe a la falta de prudencia con la que Alicia ha manejado su relación con Hernández, creador de contenido.

La cantante Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona.

Melenie, además, mencionó que no se siente preparada para convivir con Cibad y criticó los "númeritos" en TikTok que Alicia realiza junto a su pareja.

Lee también: Arturo Carmona culpa a Pati Chapoy por el hate que está recibiendo Melenie, la hija que tiene con Alicia Villarreal: "se está equivocando señora"

Esto, según ella, ha generado que tanto ella como sus hermanos sean constantemente cuestionados por la prensa. "Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa: que fuera prudente, y pues, prudente no ha sido", afirmó.

Recordemos que el romance surgió poco después de la separación de Alicia y su demanda por violencia familiar contra Cruz Martínez.

La respuesta de Cibad Hernández

En entrevista con el presentador argentino Javier Ceriani, Cibad compartió su postura sobre los comentarios de Melenie: "Yo respeto mucho su punto de vista. Creo que cada persona vive sus procesos de manera diferente, sus duelos y sus tiempos", comentó.

Alicia Villarreal publica sus primeras fotos con su novio Cibad Hernández. Foto: Instagram oficial.

Lee también: Pati Chapoy envía a mensaje a hija de Alicia Villareal: "te ha mantenido toda la vida"; Melenie ya contestó

El también abogado reveló que conoció a Melenie en el cumpleaños de Alicia en agosto y, aunque pudieron conversar, ahora conserva la esperanza de que con el tiempo ella lo considere. "Estoy muy confiado. Se lo dejo todo en manos de Dios. Creo que la vida es muy justa y que el tiempo es el único aliado que nos va a dar la verdad", expresó.

Cibad añadió que, por ahora, respeta la postura de Melenie, ya que considera que "habla desde su sanidad, y eso también hay que respetarlo muchísimo". Asimismo, dejó claro que le gustaría crear un vínculo con ella.

"Le hago un llamado. Todo lo que pertenezca a la vida de Alicia Villarreal, yo amo eso porque no estoy con ella solamente, sino con todo lo que le rodea", señaló.

Lee también: Arturo Carmona defiende a su hija Melenie tras revelar distanciamiento con su mamá Alicia Villarreal: "has callado mucho mi amor"

El creador de contenido se mostró optimista sobre el futuro: "Estoy abierto. Creo que la relación se va a dar en un futuro. Tiene toda la razón. Los tiempos de Dios son perfectos y vamos paso a pasito", añadió.

Alicia Villarreal también se pronuncia

Por su parte, Alicia Villarreal reaccionó a las declaraciones de su hija y comentó ante la prensa que prefiere resolver el asunto en privado con sus hijos. Reafirmó que no guarda resentimientos hacia Melenie y aseguró que la forma en que su hija se expresó refleja la manera en que se comunican las nuevas generaciones:

"Siento que está bien la manera en que se expresa la gente, la manera en que lo hace, porque al final de cuentas es una nueva generación también y nosotros debemos entenderlos, apoyarlos, quererlos. Somos sus padres y debemos estar ahí, siempre para ellos. Es un tema que quisiera tratar de manera privada con ellos", concluyó.

*Con información de César González.

Lee también: Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, externa su amor a Cruz Martínez: "yo sí lo considero familia"