La sexta edición del Festival Urtext está dedicada a la música barroca mexicana

“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

Acuerdan restauración de mural de Cauduro dañado en el edificio de la Suprema Corte

Leonardo Padura recibe Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en la FIL

Gael García Bernal incursiona  en el audiolibro

Primero sueño, la obra maestra de Sor Juana, se estrena en México como ópera

Arturo Carmona externó publicamente apoyo a su hija , después de que ella hablara por primera vez sobre el distanciamiento que tiene con su madre, la cantante Alicia Villarreal, y de cómo está viviendo la separación entre su mamá y Cruz Martínez, así como lo que opina del nuevo romance de la llamada "Güerita consentida".

El matrimonio de Alicia Villarreal y Arturo Carmona duró aproximadamente cuatro años, se casaron en 1997 y se divorciaron en 2001, en 1999 nació su hija Melenie Carmona Villarreal, quien a través de un En Vivo confesó que tanto ella, como su madre, Cruz Martínez y sus dos hermanos, están pasando una situación familiar complicada.

Dejó claro que la relación que en este momento más le importa es la que tiene con sus hermanos Felix Estefano y Cruz Angelo, y que ella sí considera como familia a Cruz Martínez, quien aunque es su padrastro, ha estado con ella como un papá.

La hija mayor de Alicia Villarreal externó que aunque sí apoya a su madre en el proceso de separación con Cruz, no está de acuerdo con .

"Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido", expresó.

Arturo Carmona suma apoyo a su hija Melenie

Después de que Melenie rompió el silencio sobre su situación familiar, su padre, Arturo Carmona, aplaudió su actitud ante la situación, reconoció que su hija ha mantenido por mucho tiempo silencio y que ya era la hora de hablar.

"Nadie es nadie de opinar y juzgar de lo que no sabe ni uno por ciento. Has callado mucho mi amor y la gente no tiene idea de nada, y hablan por que creen saber y porque tienen boca; que nada ni nadie robe tu paz, pues bajo los ojos de Dios nada esta ni estará oculto. Te amo mucho @meleniecarmona. Contigo siempre mi amor", se lee en el mensaje que replicó Melenie en sus redes.

Alicia Villarreal aseguró que fue ella quien le pidió a su hija que la dejara de seguir en Instagram, lo que alertó hace unos días, que la relación entre Alicia y su hija Melenie no estaba del todo bien.

