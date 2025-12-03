Melenie Carmona, la hija que Alicia Villarreal tiene con el actor Arturo Carmona, compartió que este es un momento complicado para la familia entera, y no solo para su madre, quien enfrenta un pleito legal por presunta violencia familiar con Cruz Martínez, su expareja, y con quien la artista tiene dos hijos.

Melenie, quien se ha mantenido alejada de la polémica que rodea a su madre y a su padrastro, dejó claro que apoya a su madre en lo que está pasando con Cruz, pero no hará nada que afecte a sus hermanos, pues esa es actualmente la relación más importante que tiene.

Enfatizó que por salud mental está dejando atrás varias cuestiones:

"Este año decidí que iba a mandar a todos a chingar a su madre porque mucha gente, mucha familia tanto a mi como a mis hermanos nos dio la espalda y eso es algo que jamás se me va a olvidar", externó.

En el En Vivo que hizo en sus redes, Melenie dejó claro que una cosa es apoyar a su madre y otra estar de acuerdo con la relación que mantiene con Cibad Hernández.

"Una cosa es apoyarla en lo que está sucediendo con Cruz, escucharla y todo eso, y otra el tema que tiene con el novio...", confesó.

Alicia Villarreal presume a Cibad Hernández, su nuevo amor, de quien dice está perdidamente enamorada.

Dijo que se considera empática y comprensiva, contrario a lo que muchos piensan o le dicen en redes de que "no apoya a su mamá", pero advirtió:

"Ojalá algún día se enteren de todo lo que ha sucedido y por qué reacciona como lo hace".

Consideró que todos en la familia necesitan terapia urgente, pues pasaron por cosas complicadas y no solo la pareja (Alicia Villarreal y Cruz Martínez).

"No nada más sufre la pareja sufren también los hijos".

Sobre Cruz Martínez, Melenie fue clara al decir que sí lo considera familia y que aunque su padre Arturo Carmona siempre estuvo presente en su vida, con el que convivió todos los días a todas horas, fue con Cruz.

"Yo conocí a Cruz cuando tenía dos años de edad, él prácticamente me crió y yo sí lo considero familia. Claro que mi papá nunca me faltó se los he dicho varias veces él siempre ha sido muy presente, pero al final de cuentas con el que conviví 24/7 fue con Cruz y para mi también es muy difícil ese tema",

Melenie enfatizó que no piensa perder a sus hermanos por nada del mundo, pues esa es su relación más importante en este momento, por lo que cuidará que sus acciones no los afecten a ellos.

rad