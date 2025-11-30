Ayer, el elenco de "Pefume de Gardenia" llegó a Monterrey. como parte de su gira alrededor de la República Mexicana y, la improvisación no se hizo esperar pues, sin que nadie lo sospechara, cuando Arturo Carmona -uno de los protagonistas- salió a escena, Julio Camejo hizo una broma alusiva a la relación que sostuvo con Alicia Villareal, que generó la risa de gran parte de los presentes.

Omar Suárez celebró que su obra lograra soldout en Monterrey, durante su primera fecha, pues este domingo volverá a presentarse en el Showcenter Complex, en el que Carmona, oriundo de Nuevo León, se reencontró con sus paisanos.

El actor fue muy bien recibido por el público, como muestran algunos videos que ya circulas en internet; el más destacable muestra a Carmona interactuando con Julio Camejo (como captó la corresponsal de "Ventaneando") que, en personaje, hace una broma a su compañero, al que le dice que le "quedó grande la yegua", tema que su exesposa le habría dedicado, luego de su separación.

En vez de que la broma causara algún disgusto entre la audiencia, las carcajadas predominaron y hasta el propio Carmona no ocultó lo abochornado que se encontraba pese a que, posiblemente, el comentario de Camejo ya estaba establecido como parte del guión.

La relación del actor y la también conocida como "la Güerita consentida" terminó hace 24 años, cuando firmaron el divorcio en 2001, sin embargo, sus nombres siguen siendo asociados, debido a Melenie, la hija que comparten, y los escándalos que los vinculan; uno de ellos Cruz Martínez y, la otra, la carta que la cantante habría entragado, hace años, a "la Chicuela", la cual demostraría que sufrió de violencia dentro de su matrimonio.

Pese a que hubo un tiempo mostraron una buena relación a través de redes, cuando Alicia dio a conocer que se separaría de Cruz, luego de realizar la señal de auxilio -por violencia de género-, durante un concierto, la cantante mostró decepción de que su ex tomara una postura parcial, por los negocios que lo une a Martínez.

En cuando a la carta, donde Alicia narraba una noche de desencuentro con Arturo, el actor ha afirmado que, en su momento, su exesposa se retractó, por lo que pedía que no volviera difundirse esa información que afectaba su imagen; sin embargo, cuando a Villareal se le pregunta por el suceso, sigue sugiriendo que fue verídico.

