Cruz Martínez reacciona a su vinculación a proceso, por el presunto delito de violencia familiar, al afirmar que su equipo legal se está encargando de contrademandar -por difamación- a su exesposa, Alicia Villareal, ya que explica que no quiere que su nombre se vea mancillado por las acusaciones de la madre de sus dos hijos.

El músico fue captado, por medios locales, a su salida de los juzgados en donde se dio a conocer que será vinculado a proceso, luego de que un juez de control,en Monterrey, así lo dictaminará.

Pese a que se comenzará con la investigación con la que las autoridades establecerán si hay pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad o, en su defecto, las pruebas que demuestren su inocencia, Cruz se mostró satisfecho con la decisión del juez.

Esto debido a que, si bien, ya está vinculado a proceso, por el presunto delito de violencia familiar, en tres categorías distintas; física, psicológica y patrimonial, el productor musical afirma que fue desestimado de los otros dos cargos por los que fue acusado por su exexposa.

"De los tres cargos que se han hecho, ya dos están rechazados en su totalidad; intento de feminicidio y robo, ya no existen esos cargos, gracias a Dios y gracias a la ley mexicana, sólo queda este cargo (del presunto delito de violencia familiar) y estamos confiados de que los resultados van a ser los mismos", dijo al corresponsal de "Venga la alegría".

En la espera que las investigaciones favorezcan su situación jurídica, Cruz afirmó a la prensa que ya se encuentra en el proceso de contrademandar a su ex por difamación, explicando que, si lo hará, es porque sólo de esa manera podrá limpiar su nombre y su imagen.

"Desde antes, se ha mencionado una demanda internacional por difamación, no lo hago por venganza, ni nada así, lo hago por dignidad, mis hijos llevan mi nombre, imagínate, aquí estoy en lucha por defender ese legado, que le pertenece a ellos", expresó.

Pese a las desavenencias con Alicia, y el proceso legal que los mantiene confrontados, Martínez afirmó que prefiere no dar a conocer los motivos por los que se desestimaron los otros dos cargos por los que ha sido demandado, debido a que desea que, en un futuro, la relación familiar, que involucra a sus hijos, no se vea afectada.

"Mis hijos van a tener hijos y yo siempre voy a querer que puedan visitar a su abuela, ´la Abuelita consentida´, por eso no voy a exponer las razones por las que rechazaron dos de los tres cargos", ahondó.

Y si bien, Martínez afirmó que hubo la desestimación de dos de los cargos por los que fue juzgado, en la conferencia que Alicia -y sus abogados- ofrecieron ayer (19 de noviembre), negaron que los hechos hayan ocurrido de ese modo, afirmando que el músico no ha sido absuelto de los presuntos delitos.

"No se le absolvió de ningún delito, no se estableció que no se pudirera dar la tentativa de feminicidio, se abrió una investigación complementaria que tiene una duración de dos meses", dijo uno de los presentantes legales de la cantante.

Mientras el proceso continúa, Cruz tendrá que cumplir con tres medidas cautelares:

-Prohibición de acercarse a Alicia Villareal.

-Prohibición de acercarse a los lugares que Alicia Villareal frecuenta-

-Presentación periódica quincenal a los juzgados.

