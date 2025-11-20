Más Información

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio con Ad Absurdum

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio con Ad Absurdum

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

En conferencia de prensa, la cantante Alicia Villarreal habló con los medios para explicar el comunicado en el que su exesposo Cruz Martínez se declaró inocente luego de

Su abogada, Claudia Richter, detalló que actualmente Martínez enfrenta un proceso por tres temas.

“El señor está vinculado a proceso y tiene un tema de violencia intrafamiliar y tiene un tema de violencia patrimonial”.

La audiencia se llevó a cabo a las 9 de la mañana, donde Alicia y Cruz se reunieron con su equipo legal. Según explicó la abogada, al parecer el cantante no está entendiendo el proceso judicial.

“Es importante saber que por los temas que está vinculado los está tratando de hacer a un lado”.

Mientras tanto, el abogado penalista Agustín Guñan aclaró que se abrió una investigación complementaria por dos meses.

Lee también:

“Esa investigación complementaria es para seguir aportando pruebas por todas las partes y quisiera precisar que en la audiencia nunca se ha establecido que documentos falsos”, señaló.

Alicia Villarreal reconoció que este proceso legal la ha cansado desde el primer momento, incluso llevándola a relacionarlo con la muerte de su padre, con quien convivió seis meses antes de su fallecimiento y de quien recibió un último consejo.

“Es como si me permitiera la vida verlo y despedirme de él, convivir con él, escucharlo. Luego uno lo comprende y me dijo: ‘Ten voluntad hija, ten voluntad’”.

Al finalizar la conferencia, Alicia Villarreal afirmó que llegará “hasta las últimas consecuencias” y agregó que le desea a Cruz Martínez “mucha paz, que la logre”.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Miss Chile sorprende y destapa a su favorita para ganar Miss Universo 2025: "Tiene una voz fuerte". Foto: EFE

Miss Chile revela su pronóstico final de Miss Universo: "México debe llevarse la corona". VIRAL

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]