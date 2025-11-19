Apenas unas horas después de que Cruz Martínez anunciara su vinculación a proceso en el caso que su expareja, Alicia Villarreal entabló en su contra; el músico apareció ante los medios para hablar sobre su situación legal y mandar un mensaje directo a la cantante.

Esta mañana y a través de las redes sociales, el integrante de Kumbia Kings explicó que de los tres señalamientos que Villarreal interpuso en la Fiscalía de Nuevo León, dos de ellos fueron desestimados en su totalidad (robo y tentativa de feminicidio); sin embargo, enfrentará una investigación por el cargo de violencia familiar:

"El día de hoy, un juez me vinculó a proceso, diciéndome que esto no significaba que sea culpable, sino que autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación, por los próximos dos meses, pues contaba con información mínima para establecer la probable existencia de una conducta catalogada como violencia familiar", escribió.

Ahora, y tras salir de los juzgados, el también productor fue cuestionado directamente sobre qué mensaje le enviaría a su exesposa, ahora que ambos se ven enfrentados en una batalla legal:

“Que sea feliz, uno cree que estando con alguien 25 años, debimos tener un momento de felicidad”, dijo frente a las cámaras de "De primera mano".

Cruz se dijo sumamente sorprendido por el respaldo que ha recibido del público; y es que, se dijo conmovido de tener a su lado a gente que ni siquiera conoce.

“Yo estoy agradecido con el público que me ha apoyado; en todos los eventos recibo muchísimos abrazos de gente que no conozco”, expresó.

Sobre el proceso en su contra, añadió que está conforme con lo que la ley ha determinado hasta ahora y que no pretende entrar en confrontaciones públicas:

“A Alicia no hay nadie que la conozca mejor que yo. Estuve con ella un cuarto de siglo, es un montón. No me interesa entrar a ningún circo", finalizó.

¿Qué pasó entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal?

El pleito legal estalló en febrero de este año, cuando la cantante hizo la señal internacional de auxilio durante uno de sus conciertos. En ese entonces se manejó que Martínez, su entonces esposo, la habría violentado física, verbal y psicológicamente; versiones que se confirmaron cuando procedió legalmente contra el productor musical.

Desde entonces, la ahora ex pareja se ha enfrascado en una batalla de declaraciones y en los juzgados. Incluso, se emitió una orden de aprehensión para Cruz, pero no fue llevada a cabo.

Este mismo año, la llamada "Güerita consentida" anunció su divorcio y meses más tarde, sorprendió al hacer público su romance con Cibad Hernández es un influencer y creador de contenido conocido por sus mensajes de empoderamineto femenino.

