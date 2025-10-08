Mientras Alicia Villarreal grita a los cuatro vientos que está enamorada, su ex, Cruz Martínez critica el hecho de que la cantante, a sus 54 años se haya tatuado junto a su nuevo amor Cibad Hernández,un influencer, creador de contenido y conferencista mexicano 11 años menor que Alicia.

Alicia denunció a Cruz por violencia, motivo por el cual se separaron tras más de dos décadas juntos; fue en febrero de 2025 cuando Villarreal presentó una denuncia formal contra Cruz Martínez por violencia familiar tras un incidente en Michoacán donde al finalizar su concierto hizo la señal internacional de auxilio.

Alicia Villareal y Cruz Martínez le ponen fin a su matrimonio entre versiones de infidelidad por parte del productor.

La reacción de Cruz Martínez por el tatuaje que se hizo su ex Alicia Villarreal

En un encuentro con la prensa, el productor Cruz Martínez fue cuestionado nuevamente sobre el romance de su expareja Alicia Villarreal, y sobre el gesto romántico con su actual novio Cibad, con quien se hizo un tatuaje.

La cantante se dijo emocionada por comenzar una nueva historia. Foto: Instagram.

Cruz se mostró sorprendido, pues dijo que eso no lo hizo con él, con quien duró más de dos décadas, y consideró que dicha acción es propia de una persona que tiene 15 años, pero agregó que, "se vale".

"Ni conmigo en 25 años casi, verdad, pero no pasa nada, si se quiere de repente regresar a los 15 años, es entendible, es válido".

Pese al polémico comentario, Cruz, con quien Villarreal tiene dos hijos, pidió que no se atienda mucho la parte escandalosa, sino a la carrera artística de Alicia, pues afirmó que eso es lo realmente importante.

