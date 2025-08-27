Más Información

Museo Van Gogh alerta de posible cierre por falta de fondos estatales para su renovación

Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tras décadas de búsqueda

Explorar riqueza histórica de Ecatepec, en deuda

Mextrópoli reflexionará sobre la crisis que ha causado la gentrificación

La FIL Monterrey anuncia programa: Laura Restrepo, Rosa Montero y Tatiana Tîbuleac

Guillermo Sheridan: 75 años del genio humorístico, estudioso de la poesía y crítico del poder

Una vez finalizado su divorcio del productor , acusado de presunta violencia doméstica, la cantante decidió abrir nuevamente las puertas al amor junto al creador de contenido Cibad Hernández, de 42 años.

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” anunció el romance el 26 de agosto a través de su cuenta de Instagramy horas más tarde, Hernández le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó sus cualidades:

"La vida nos da pocas oportunidades para poder crear una bonita y respetable historia contada desde el corazón. Cuando llegue ese momento, disfrútalo al máximo", escribió primero el también conferencista motivacional.

El creador de contenido añadió su gratitud por vivir un amor correspondido con una mujer “bella, inteligente y maravillosa (persona)” y añadió: “Es tiempo de escribir historias bonitas y de dar ejemplos de que sí se puede ser feliz”.

Cibad Hernández dedica un emotivo estado a Alicia Villarreal. Foto: Instagram oficial.
Aunque no se sabe cómo inició la relación, Villarreal comentó que ambos “se estaban conociendo y ponían todo en manos del destino”.

Para sellar su amor, la pareja mostró un tatuaje idéntico en la muñeca. También han compartido momentos especiales, como un viaje a Las Vegas para disfrutar de un concierto de los Backstreet Boys.

Alicia Villarreal publica sus primeras fotos con su novio Cibad Hernández. Foto: Instagram oficial.
La separación de Villarreal y Martínez

La separación de Villarreal y Martínez ocurrió en 2023, luego de que se difundieran fotografías del integrante de Kumbia Kings acompañado de una joven a quien apoyaba en su carrera artística. Sin embargo, el divorcio fue concedido este año por las autoridades estadounidenses.

El 2025 ha sido particularmente difícil para la cantante y su exesposo, marcados por denuncias de violencia y procesos legales. En un concierto en Chiapas, Villarreal realizó la señal de auxilio utilizada por víctimas de violencia, gesto que desató una ola de apoyo hacia ella.

La noche anterior a ese evento, se reportó que había sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de Martínez, acusaciones que él ha negado categóricamente, así como cualquier implicación en un presunto cargo por tentativa de feminicidio.

