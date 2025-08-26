El amor ha vuelto a tocar a la puerta de Alicia Villarreal. Tras varios días de rumores, la cantante confirmó que está iniciando una nueva relación amorosa.

La noticia fue dada a conocer por la propia artista en sus redes sociales, donde publicó un romántico mensaje sobre las ilusiones.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme”, escribió en una historia de Instagram, donde también mostró un tatuaje que comparte con su pareja.

La cantante se dijo emocionada por comenzar una nueva historia. Foto: Instagram.

Hace apenas unos días, la llamada "Güerita consentida" anunció el fin de su matrimonio con Cruz Martínez, luego de que las autoridades estadounidenses le concedieran el divorcio.

Villarreal se separó de Martínez en 2023, luego de que circularan un par de fotografías en las que el músico e integrante de Kumbia Kings aparecía junto a una joven a la que ayudaba con su carrera artística.

Ahora, la intérprete de "Te aprovechas" reveló que está saliendo con un hombre llamado Cibad, y aunque apenas se están conociendo está muy emocionada y feliz.

"Nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá. Gracias siempre por su apoyo y cariño", finalizó.

¿Quién es el nuevo galán de Alicia Villarreal?

El nuevo interés amoroso de Alicia Villarreal es Cibad Hernández, un creador de contenido, influencer y conferencista mexicano de 42 años.

Hernández, conocido por sus mensajes de empoderamiento femenino, tiene 1 millón de seguidores en Instagram y poco más de 4 en TikTok.

Aunque se desconocen los detalles sobe su relación con la cantante, ya han sido vistos juntos en varias ocasiones. Este fin de semana, la pareja asistió a uno de los conciertos de los Backstreet Boys en Las Vegas y anteriormente le dedicó varios mensajes a su amada en las plataformas.

