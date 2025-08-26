Más Información

Inicia Filuni, la feria del libro universitario que abre sus puertas a Chile

Inicia Filuni, la feria del libro universitario que abre sus puertas a Chile

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

Cráneos de mujeres y niños en Huei Tzompantli, revela investigación

Cráneos de mujeres y niños en Huei Tzompantli, revela investigación

El amor ha vuelto a tocar a la puerta de Tras varios días de rumores, la cantante confirmó que está iniciando una nueva relación amorosa.

La noticia fue dada a conocer por la propia artista en sus redes sociales, donde publicó un romántico mensaje sobre las ilusiones.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme”, escribió en una historia de Instagram, donde también mostró un tatuaje que comparte con su pareja.

La cantante se dijo emocionada por comenzar una nueva historia. Foto: Instagram.
La cantante se dijo emocionada por comenzar una nueva historia. Foto: Instagram.

Lee también

Hace apenas unos días, la llamada "Güerita consentida" anunció el fin de su matrimonio con Cruz Martínez, luego de que las autoridades estadounidenses le concedieran el divorcio.

Villarreal se separó de Martínez en 2023, luego de que circularan un par de fotografías en las que el músico e integrante de Kumbia Kings aparecía junto a una joven a la que ayudaba con su carrera artística.

Ahora, la intérprete de "Te aprovechas" reveló que está saliendo con un hombre llamado Cibad, y aunque apenas se están conociendo está muy emocionada y feliz.

"Nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá. Gracias siempre por su apoyo y cariño", finalizó.

¿Quién es el nuevo galán de Alicia Villarreal?

El nuevo interés amoroso de Alicia Villarreal es Cibad Hernández, un creador de contenido, influencer y conferencista mexicano de 42 años.

Hernández, conocido por sus mensajes de empoderamiento femenino, tiene 1 millón de seguidores en Instagram y poco más de 4 en TikTok.

Aunque se desconocen los detalles sobe su relación con la cantante, ya han sido vistos juntos en varias ocasiones. Este fin de semana, la pareja asistió a uno de los conciertos de los Backstreet Boys en Las Vegas y anteriormente le dedicó varios mensajes a su amada en las plataformas.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce, así anunciaron su próxima boda. FOTOS. Foto: AP

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce tras dos años de noviazgo

Cazzu revela lo que busca en el amor después de Nodal: no quiere fama ni dinero y dice estar enamorada de un rapero venezolano. Foto: Captura redes sociales

Cazzu revela lo que busca en el amor después de Nodal: no quiere fama ni dinero y dice estar enamorada de un rapero venezolano

Harry “más solo que nunca” por las "ambiciones" de Meghan Markle y la mala relación con su familia: fuente real. Foto: AFP / AP

Harry “más solo que nunca” por las "ambiciones" de Meghan Markle y la mala relación con su familia: fuente real

¡Sorpresa total! Martha Higareda revela que está esperando dos bebés. Foto: Martha Higareda / IG

¡Sorpresa total! Martha Higareda revela que está esperando dos bebés

Carys Douglas, hija de Catherine Zeta-Jones, deslumbra en bikini azul y enciende Instagram. Foto: AP

Carys Douglas, hija de Catherine Zeta-Jones, deslumbra en bikini azul y enciende Instagram