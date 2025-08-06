Alicia Villarreal salió en denfensa de Javier "Chicharito" Hernández tras las críticas que el futbolista ha recibido por sus más recientes videos.

El jugador de Las Chivas se convirtió en tendencia en las redes sociales hace unos días, cuando publicó varios clips en los que hacía un llamado a las mujeres "dejarse guíar" por el género masculino, un pensamiento que ha intentado erradicarse de la conciencia social.

Ahora, la intérprete de "Te quedó grande la yegua" pidió al público no juzgar tan duro al delantero mexicano; incluso, aplaudió la valentía de Hernández por hablar en una época en la que todo es censurable.

"Hoy en día da un poco de temor decir algo. Estamos muy sensibles todos, somos una sociedad muy sensible”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

Villarreal, quien enfrenta un proceso legal contra su expareja, Cruz Martínez, aseguró que las palabras del "Chicharito" están afianzadas por el entorno en el que fue criado y apeló a su libertad de expresión.

"Creo que como seres individuales tenemos nuestra experiencia, nuestra capacidad de comprensión... tu educación, cómo te formaron tus padres tiene mucho que ver con eso. Ya como tu te desarrolles como adulto y tengas tus necesidades, pues, a final de cuentas hay para todas las necesidades", agregó.

Alicia también fue cuestionada sobre la polémica que vive desde hace varios meses, cuando denunció a su aún esposo por violencia intrafamiliar, sin embargo, se negó a dar detalles al respecto ya que el caso continúa abierto.

Presenta homenaje a Paquita la del Barrio

La cantante se presentó ante la prensa para dar a conocer "Maldita Billetera" su más reciente sencillo junto a Lila Downs.

El tema, aseguraron ambas intérpretes, es un homenaje a la fallecida Paquita la del Barrio; incluso, durante la charla, un cuadro con la imagen de Paquita estuvo adornando el escenario.

