El automóvil de sufrió afectaciones luego de que un cayera justo en donde el vehículo se encontraba estacionado, debido a que las lluvias y la húmedad, causada por las mismas, provocara que el árbol perdiera la rigidez que unía sus raíces al suelo.

A través de su cuenta de Instagram, el actor mostró un video donde se puede ver que un árbol, de grandes dimensiones, cayó arriba de su vehículo; en las imágenes, se aprecia que el coche quedó debajo del tronco y rodeado de una infinidad de ramas.

"Cosas que pasan... ¡se cayó un árbol... en mi coche!, ¿y ahora qué, ahora qué hacemos? y el árbol está enorme, enorme", dijo entre risas.

El árbol no sólo afectó al auto de Carmona, sino que cayó encima de otros cuatro vehículos, que sufrieron golpes aún mayores, como abolladuras profundas.

De hecho, el actor se acercó a uno de los afectados para preguntarle si tenía seguro y mostró alegría al recubir una respuesta afirmativa.

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, fuera de Cambalache Escenaria, el restaurante donde Carmona se encontraba cenando con su novia, María Emilia Bragado.

El actor dio más detalles a "Venga la alegría", quien se dio cita en el lugar de los hechos, poco después de que el actor reportara lo sucedido.

"Estábamos Emilia y yo cenando, ya habíamos pagado, estábamos próximos a levantarnos de la mesa, tomar nuestro coche e irnos y, de pronto, hubo un estruendo durísimo, muy muy fuerte, y cayó este árbol enorme, se vieron cinco carros afectados, entre ellos, el de nosotros".

Pese a lo ocurrido, Arturo agradece que no les sucediese nada a él y a su pareja pues, lo material, puede sustituirse y recuperarse.

"Nos pusimos a pensar si nos hubiera caído el peso del árbol, habría sido otra historia que contar pero, gracias a Dios, estamos bien".

Aclaró que tanto el restaurante, como la plaza donde está ubicado, se encargarán de todos los gastos.

"Sucedió dentro de la plaza, obviamente se van a hacer cargo ahí, (aunque) yo tengo un seguro de una cobertura amplia, pero el árbol está dentro de la misma plaza, afortunadamente se van a hacer cargo de todos los gastos", precisó.

