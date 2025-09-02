La noticia de que Alicia Villarreal ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor tomó por sorpresa a las redes sociales, y es que, hace apenas unas semanas, la cantante hizo oficial su divorcio de Cruz Martínez.

La intérprete de "Te quedó grande la yegua" inició un romance con el influencer Cibad Hernández, quien es once años menor que ella; lo que ha generado varias reacciones, entre las que destacan la de su expareja y padre de su hija, Arturo Carmona.

En un reciente encuentro con los medios, el actor fue cuestionado sobre el momento que vive Villarreal y aseguró que, pese a las críticas que la artista ha recibido, lo único que él desea es que sea feliz:

“Lo que le he deseado desde siempre. Que sea una mujer feliz Si ella decidió esto en este momento, obviamente es por algo y se le desea lo mejor siempre“, dijo.

Sobre la diferencia de edad que existe entre la pareja, el exfutbolista aclaró que lo más importante es la tranquilidad y el bienestar de la llamada "güerita consentida":

“Lo que me interesa es que la madre de mi hija siempre esté en todos los sentidos bien. Yo creo que uno siempre debe buscar la felicidad y si ella la encontró, pues tiene todo el derecho de hacerlo”, añadió.

Cabe destacar que fue la propia artista quien dio a conocer su nuevo romance a través de las redes sociales, donde compartió un romántico mensaje en el que se decía sumamente ilusionada.

"Es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo“, escribió.

La cantante se dijo emocionada por comenzar una nueva historia. Foto: Instagram.

