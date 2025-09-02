Más Información

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

La noticia de que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor tomó por sorpresa a las redes sociales, y es que, hace apenas unas semanas, la cantante hizo oficial su divorcio de Cruz Martínez.

La intérprete de "Te quedó grande la yegua" inició un romance con el influencer Cibad Hernández, quien es once años menor que ella; lo que ha generado varias reacciones, entre las que destacan la de su expareja y padre de su hija,.

En un reciente encuentro con los medios, el actor fue cuestionado sobre el momento que vive Villarreal y aseguró que, pese a las críticas que la artista ha recibido, lo único que él desea es que sea feliz:

“Lo que le he deseado desde siempre. Que sea una mujer feliz Si ella decidió esto en este momento, obviamente es por algo y se le desea lo mejor siempre“, dijo.

Lee también

Sobre la diferencia de edad que existe entre la pareja, el exfutbolista aclaró que lo más importante es la tranquilidad y el bienestar de la llamada "güerita consentida":

“Lo que me interesa es que la madre de mi hija siempre esté en todos los sentidos bien. Yo creo que uno siempre debe buscar la felicidad y si ella la encontró, pues tiene todo el derecho de hacerlo”, añadió.

Cabe destacar que fue la propia artista quien dio a conocer su nuevo romance a través de las redes sociales, donde compartió un romántico mensaje en el que se decía sumamente ilusionada.

"Es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo“, escribió.

La cantante se dijo emocionada por comenzar una nueva historia. Foto: Instagram.
La cantante se dijo emocionada por comenzar una nueva historia. Foto: Instagram.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza. Foto: AP

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”. Foto: Instagram/AFP

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46)?. Foto: Kelly Noonan IG / AP

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46 años)?

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims. Foto: AP

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez “roba miradas” con su vestido “soñado” en el Festival de Cine de Venecia