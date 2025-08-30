Más Información

informó que durante la tarde de este sábado, 30 de agosto, alguien ajeno a su equipo intentó acceder a sus cuentas de redes sociales.

Fue a través de Instagram que compartió capturas de pantalla de las alertas que recibió en su teléfono desde Facebook e Instagram.

“Alguien ajeno al equipo de Alicia Villarreal está intentando hackear todas las cuentas”, escribió, acompañando el mensaje con íconos de alerta.

En las imágenes se observa un intento de inicio de sesión desde un dispositivo Apple en Toluca, México, así como la notificación del intento de acceso en Instagram.

Foto: Instagram oficial.

Villarreal se encuentra presentándose en El Cajón, California.

Alicia Villarreal enamorada

La “Guerita consentida” también anunció esta semana que mantiene una relación con el influencer Cibad Hernández, a pocos meses de su divorcio oficial con el productor musical Cruz Martínez.

La cantante de “Te quedó grande la yegua” no ha dejado de presumir su romance en redes sociales. Para sellar su amor, la pareja se hizo un tatuaje idéntico en la muñeca.

Hernández le dedicó un emotivo mensaje destacando sus cualidades:

“La vida nos da pocas oportunidades para poder crear una bonita y respetable historia contada desde el corazón. Cuando llegue ese momento, disfrútalo al máximo”, escribió el también conferencista motivacional.

Tras la noticia, el creador de contenido añadió su gratitud por vivir un amor correspondido con una mujer ‘bella, inteligente y maravillosa (persona)’, y agregó:

“Es tiempo de escribir historias bonitas y de dar ejemplos de que sí se puede ser feliz”.

Alicia Villarreal publica sus primeras fotos con su novio Cibad Hernández. Foto: Instagram oficial.
