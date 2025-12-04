Más Información

El “skyline” de Qatar sumará un edificio de la arquitecta mexicana Frida Escobedo

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

Anuncian ganador del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

La sexta edición del Festival Urtext está dedicada a la música barroca mexicana

“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

En la emisión de "" de esta tarde, envió un mensaje a , luego de que la joven diera a conocer que está distanciada de su madre, Alicia Villareal, afirmando que se encuentra "harta" de los problemas familiares; la conductora fue tajante al recordarle que quien le dio la vida fue "la Güerita consentida", por lo que debía de mostrarle respeto.

Las declaraciones que Melenie hizo en redes sociales se viralizaron; desde que los problemas entre su madre y Cruz Martínez fueron de conocimiento público, la postura de la joven causó confusión pues, si bien, en ningún momento tomó partido por ninguna de las partes, sí msotró mayor empatía por el exesposo de su madre.

En la historia de Instagram de la joven, la que está dando de qué hablar, afirmó que, en este momento, se encuentra distancoada de su madre, sugiriendo que habría tomado esa decisión a raíz de su noviazgo que la cantante emprendió con el creador de contenido Cibad Hernández, relación con la que no está de acuerdo.

"Si ella quiere tener un apoyo emocional, pues que lo tenga, pero no significa que yo voy a tener que estar solapando, o aguantando, o aplaudiéndole a cosas que yo no estoy de acuerdo, o sea punto, por eso la dejé de seguir y, por eso, estamos un poco distanciadas".

Entre otras de sus declaraciones, la hija de Arturo Carmona sugirió que, a lo largo de su vida, había tenido que fungir como la figura materna de sus hermanos menores; Cruz Angelo y Félix Estefano, para los únicos miembros de su familia que aseguró seguirá estando, pues, por su bienestar emocional, dijo haber tomado la decisión de alejarse de todos.

"Ya pasé por muchas cosas, siento que toda mi vida me han tratado como la mamá de mis hermanos, ya estoy harta, ya me desprendí de todos, menos de mis hermanos, mis hermanos siempre van a ser mis hermanos, pero ya que (digan) ´ay tu mamá tuvo una preocupación en un show´, no me importa, o sea ya estoy hasta ese punto, claro que me importa si mi mamá está mal, pero ya no en el aspecto de que me afecte tanto".

A raíz de estas declaraciones, que Chapoy definió como "desafortunadas", la periodista mostró inconformidad en su programa, en el que aprovechó para dirigirse frontalmente a la joven a través de estas palabras:

"El tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella, no sé qué pretenda, lo único que nos da a entender es que está muy enojada, pero a ti, Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá y, no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dadvestido y, hoy, te ha dado

